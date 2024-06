Scania bateu o marco histórico de 500 mil caminhões fabricados no Brasil

Presente no Brasil desde 1957, a Scania bateu o marco histórico de 500 mil caminhões fabricados no país. A montadora sueca conta com uma unidade de produção em São Bernardo do Campo (SP), a primeira fábrica da Scania fora da Europa, atualmente com capacidade anual de 30 mil veículos e quase seis mil empregados. O caminhão de número 500 mil é um modelo 460 R Super 6×2, com pintura exclusiva e personalizada em grafismos especiais, pacote de itens de conforto, defletor, faróis de leds, auxiliares de milha inferiores e de longo alcance na grade e no teto, saias laterais e rodas de alumínio. No interior da Cabine Highline, o acabamento é de alto luxo com geladeira, climatizador e central multimídia de tela colorida de 7 polegadas. Nas tecnologias embarcadas estão o Actcruise (piloto-automático com previsão ativa), o acelerador inteligente (ou controle de aceleração) e freio de cabeçote CRB, de série na gama Super, que garante melhor desempenho de frenagem auxiliar (350 kW). No pacote de soluções de serviços, o cliente ganhará o Scania Pro Control por três anos, possibilitando mais conectividade. “Escolhemos uma forma especial de premiar um cliente com um caminhão histórico: uma promoção via Scania Consórcio, com 200 cotas, em que um dos compradores ganhará em um sorteio, simplesmente, o caminhão 500 mil”, afirma Martin Sörensson, presidente da Scania Serviços Financeiros Brasil. O sorteio será no dia 2 de julho, data em que a Scania celebrará seus 67 anos de presença no Brasil.

Validação dos elétricos

Ônibus biarticulado elétrico da Volvo (Divulgação)

A Volvo iniciou o programa de validação de ônibus biarticulados 100% elétricos na América Latina. A atividade ocorrerá em Curitiba (PR), onde fica a sede das operações da marca no continente. Em seguida, veículos circularão também em Bogotá (Colômbia) e na Cidade do México. Com zero emissão de CO 2 , os biarticulados elétricos são veículos ideais para metrópoles que têm ou pretendem implantar sistemas BRT (Bus Rapid Transit) e desejam avançar na eficiência e descarbonização do transporte de passageiros. O chassi biarticulado é o maior veículo do portfólio de elétricos da Volvo no mundo, projetado para conferir alta eficiência no transporte de massa. “Um BRT com estes veículos é capaz de transportar a mesma quantidade de passageiros que um sistema de metrô, mas com custos de implantação e operação infinitamente menores e com zero emissões”, assegura André Marques, presidente da Volvo Buses América Latina. No momento de seu lançamento comercial, o chassi será produzido no complexo industrial da Volvo em Curitiba e poderá ser exportado para vários países onde há cidades com BRT. Em carrocerias de 28 metros, a capacidade de transporte é de até 250 passageiros. O biarticulado elétrico está equipado com dois motores de 200 kW cada, totalizando 400 kW, equivalente a 540 cavalos. Tem também uma caixa automatizada de duas velocidades, com base na transmissão Volvo I-Shift.

Segurança de série

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz 500 RSD (Divulgação)

A Mercedes-Benz ampliou o pacote de segurança de série para o ônibus rodoviário O 500 RSD 2445 de 450 cavalos e transmissão automatizada. Itens até então disponíveis opcionalmente, como sistema de frenagem de emergência, piloto automático adaptativo (ACC), controle inteligente de farol alto e sistema de leitura de faixa, agora fazem parte da composição básica do veículo. “Os avanços constantes em tecnologia de segurança ativa para os ônibus rodoviários O 500 reafirmam o compromisso da marca com os motoristas e os passageiros, com o tráfego nas estradas e com todo o ecossistema do transporte responsável”, explica Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Aposta sustentável

Scania 500 R 6×4 Super movida a biodiesel puro (B100) da Amaggi (Divulgação)