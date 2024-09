SC recebe a quarta etapa do Brasileiro de Rally nesta semana

Entre os dias 13 e 15 de setembro acontece o Rally de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Nesta temporada, o evento, na cidade de Rio Negrinho, região norte do Estado, chega à sétima edição e recebe a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. A programação inicia na sexta-feira à noite, com a Street Stage e, em seguida, no sábado (14) acontece o circuito, que se completa no domingo (15).

Segundo o Presidente da Associação Brasileira de Rally (ABRA), Leonardo Zettel, o Rally de Rio Negrinho tem grande importância para o cenário nacional, contribuindo com o principal objetivo da ABRA, o desenvolvimento do rally de velocidade no Brasil. “Rio Negrinho é um excelente evento, principalmente pelo conceito beneficente. Acredito que a sétima edição deve superar as anteriores”, relata.

Zettel destaca que a ABRA segue com o objetivo de padronizar as provas do campeonato, trabalhando em benefício do público e no retorno para as empresas que acreditam no esporte. “Não é fácil unir o pensamento de todos os clubes organizadores, mas aos poucos estamos melhorando”, conta o presidente.

E este trabalho tem gerado bons resultados, afinal, a temporada de 2024 do Campeonato Brasileiro de Rally é uma das edições mais disputadas dos últimos 20 anos. Conforme os resultados até aqui, todas as categorias da competição tiveram mais de um vencedor. “Esperamos ver mais gente na luta pelo título desta temporada”, conclui Zettel.

Programação 4ª etapa Campeonato Brasileiro de Rally

Data: 13 a 15 de setembro de 2024

Local: Rio Negrinho / SC

Quinta-feira – 12 de Setembro de 2024

14:00 – Abertura do Parque de Apoio

19:30 – Premiação do concurso escolar MEU CARRINHO DE RALLY (Centro Comercial Mak Center)

Endereço: Capitão Osmar Romão de Silva 303 Centro Rio Negrinho.

Sexta-feira– 13 de Setembro de 2024

08:30 – Início do reconhecimento das provas especiais

09:30 – Vistoria Técnica

17:00 – Encerramento do reconhecimento das provas especiais

17:45 – Briefing – Obrigatório e presencial em traje comum

19:00 – Saída dos carros do Parque de apoio (Em comboio)

19:30 – SSS01 Street Stage | AUTOPLUS RENAULT

Sábado – 14 de setembro de 2024

09:23 – SS02 Pinherinho LEMANI | BOB

09:46 – SS03 Rio Antinha REDE POSTOS NORTE | TIMBER

10:39 – SS04 Pinherinho LEMANI | BOB

12:32 – SS05 Rio Antinha REDE POSTOS NORTE | TIMBER

13:20 – SS06 Pinherinho LEMANI | BOB

13:48 – SS07 Rio Antinha REDE POSTOS NORTE | TIMBER

14:23 – Entrada do primeiro carro no Parque Fechado (Pavilhão dos Imigrantes)

15:30 – Show – Música Ao Vivo

Domingo – 15 de Setembro de 2024