SBT revela Natal do Embaixador com Gusttavo Lima e duetos incríveis de Hugo & Guilherme em dezembro

Os entusiastas da música sertaneja têm motivos de sobra para celebrar neste final de ano. O aguardado especial de Natal do SBT, protagonizado por Gusttavo Lima, contará com a participação da dupla Hugo & Guilherme, conforme anunciado recentemente.

O evento, intitulado “Natal do Embaixador”, foi oficialmente confirmado pela emissora e as gravações estão programadas para o dia 18 de dezembro. De acordo com informações previamente divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, o especial poderá ser exibido nos dias 20 ou 26 de dezembro.

Durante uma apresentação ao lado de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme manifestaram entusiasmo pela participação no programa e fizeram uma brincadeira sobre as roupas que usarão na ocasião. O trio celebrou a oportunidade com o anúncio: “Especial de fim de ano do SBT terá a presença de Gusttavo Lima e Hugo & Guilherme interpretando grandes sucessos sertanejos“. Gusttavo Lima complementou animadamente: “Só modão!”.