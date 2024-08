SBT não informa morte de Silvio Santos na TV e exibe Scooby-Doo; Globo e Record abrem plantão

Quem assistia ao SBT na manhã deste sábado (17) não foi informado de uma notícia impactante para a emissora: Silvio Santos, seu dono e figura mais importante da sua história, morreu.

Concorrentes do SBT, Globo e Record abriram plantão para homenagear o apresentador. A jornalista Zileide Silva passou a comandar um Jornal Hoje especial com a trajetória do apresentador na Globo.

Na Record, o Fala Brasil, noticiário exibido todas as manhãs pela TV de Edir Macedo, também interrompeu as notícias normais e falou sobre a morte de Silvio Santos.

Enquanto todas falavam da morte de Silvio, o SBT seguia sua vida normal e mostrava o programa Sábado Animado, com a exibição do desenho Scooby-Doo.

Por ordem da família, o SBT optou por não dar informações sobre qual era o estado de saúde de Silvio. Na sexta (6), o SBT disse que ele estava “cada dia melhor”.

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (7), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ainda não há informações sobre a causa da morte, o velório e o sepultamento.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, disse o SBT em nota publicada nas redes sociais.

“Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações”, conclui a nota.