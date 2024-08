SBT informa que Silvio Santos continua se recuperando e está ‘bem’

A assessoria de imprensa do SBT afirmou para Splash neste domingo (4) que Silvio Santos continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo informações da emissora, Silvio Santos continua se recuperando e está ‘bem’.

O apresentador deu entrada no hospital na quinta-feira (1). Segundo a assessoria do SBT, ele foi ao hospital para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio.

Na sexta-feira (2), no entanto, ele seguia internado. Procurado por Splash, o SBT informou que ele continuava passando por exames. “Sem novidade”, informou a assessoria.

Silvio Santos teve um quadro de H1N1 em julho. Na época, após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A: “Ele está sendo medicado e no hospital”, diz comunicado da emissora lido ao vivo por Michelle Barros no “Chega Mais”.

Segundo o jornal O Globo, a nova internação é por outro motivo. O apresentador teria se recuperado da H1N1 e esta segunda internação seria por outros motivos, afirma o jornal.