SBT faz proposta de R$ 2,6 bilhões por jogos exclusivos do Brasileirão a partir de 2025

O SBT formalizou nesta semana uma proposta para comprar 38 jogos exclusivos por ano da Liga Forte União para transmitir o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na era dos pontos corridos, a partir de 2003. O contrato seria válido a partir de 2025 e terminaria em 2029.

A emissora de Silvio Santos acenou com uma proposta de R$ 520 milhões por ano de contrato. Ou seja, no total, o valor será de R$ 2,6 bilhões por todo o vínculo de cinco anos de duração.

O que mais atraiu o SBT é a promessa da Liga Forte União de entregar apenas partidas exclusivas em TV aberta, aliado ao fato do Corinthians, time mais popular de São Paulo, principal mercado de televisão do país, ter fechado com a LFU.

A ideia da Liga Forte União é que os jogos de plataformas abertas do torneio abram a rodada, com exibição às quartas-feiras, às 19h30; ou sábados, às 16h. Os horários agradam ao SBT.

Se fechar, o SBT planeja vender o pacote comercial com a mesma força que a Globo faz com o futebol nacional. Até 2026, a TV de Silvio Santos teria 53 datas com times brasileiros como atração. Além do Brasileirão, a empresa exibe a Copa Sul-Americana nas noites de terça. Hoje, contando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a Globo tem 58 datas fixas.

A Liga Forte União planeja ter novidades em relação à negociação nos próximos dias. Além do pacote aberto, existem outros dois pacotes para plataformas pagas sendo ofertados no mercado.

A Record tem interesse no pacote aberto, mas não operacionalizou uma proposta até o momento. A Globo foca os pacotes fechados. Para TV aberta, a emissora exibirá apenas os jogos em casa dos times da Libra, como Flamengo e Palmeiras, com quem já tem contrato assinado.

A Liga Forte União reúne, além do Corinthians, times como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, América-MG, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.

O SBT confirmou a negociação e a proposta pelo Campeonato Brasileiro, mas não comentou valores. “O SBT tem sim interesse, como em todas as grandes oportunidades, e está negociando. Mas não abre valores”, disse em nota.