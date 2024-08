SBT descarta mudança e vai manter programa de Silvio Santos no ar após sua morte

O SBT definiu nesta quinta-feira (22) que vai manter o Programa Silvio Santos no ar, sem nenhuma alteração, mesmo com a morte do comunicador no último sábado, aos 93 anos, por complicações causadas pela gripe de H1N1.

A definição foi de Daniela Beyruti, filha do apresentador e vice-presidente do SBT. O esquema que acontece desde 2022 será mantido: Patrícia Abravanel continuará à frente dos quadros que foram consagrados por Silvio ao longo de quase 60 anos na televisão.

Patrícia, inclusive, voltará as gravações no próximo dia 29. Nas próximas duas semanas, atrações previamente gravadas antes da morte de Silvio serão exibidas. Procurado pela Folha de S.Paulo, o SBT confirma que manterá a atração no ar com o esse nome e avisa: “Sempre será Programa Silvio Santos”.

Com Patrícia no comando, o Programa Silvio Santos vive um bom momento de audiência. Segundo dados obtidos pela Folha de S.Paulo, a atração registrou 6,9 pontos de média mensal e consolidou a vice-liderança isolada ante 6,1 da Record, que ficou em terceiro ao mostrar o Canta Comigo e o Domingo Espetacular.

A Globo liderou o horário com 16,1 pontos ao mostrar Domingão com Huck, Fantástico e a série No Corre. Somente em julho, o programa de Silvio Santos comandado por Patricia foi assistido em todo o Brasil por 35,9 milhões de pessoas. Cada ponto de audiência em São Paulo equivale a 191 mil telespectadores.

Patricia Abravanel virá com novidades no programa nos próximos meses. Uma delas é o retorno do Show do Milhão, clássico apresentado pelo pai entre 1999 e 2003. O game show retornará justamente dentro do Programa Silvio Santos.

Silvio Santos morreu no último sábado (17), aos 93 anos. Ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.

“Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações”, conclui a nota.