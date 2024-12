Sávio Santos analisa temporada e projeta 2025 no São Caetano

O atacante Sávio Santos, de 24 anos, se destacou no São Caetano durante a temporada de 2024, sendo um dos principais nomes da equipe. Reconhecido pela sua habilidade e técnica dentro de campo, ele se tornou uma peça-chave para o time nas competições em que participou.

Desempenho no Campeonato Paulista A3 e Copa Paulista

No Campeonato Paulista A3, Sávio atuou como titular em 13 jogos, marcando 5 gols. Pela Copa Paulista, o atacante esteve em campo por 23 partidas, totalizando 603 minutos jogados e 2 gols marcados. O bom desempenho nas competições rendeu elogios e consolidou sua posição como um dos principais nomes da equipe.

Expectativas para 2025

“Foi um ano de muitos desafios, mas também de conquistas. Agradeço imensamente a Deus e a todos que me apoiaram até aqui. Tenho certeza de que 2025 será ainda melhor”, afirmou Sávio, que já projeta a próxima temporada com grande expectativa.

Carreira Profissional

A trajetória profissional de Sávio teve início em 2015, nas categorias de base do Grêmio, onde passou pelo elenco Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-20. Após deixar o clube gaúcho, passou por várias equipes, como São Bento, Botafogo-PB (2021), Mineiros Zateca (2021-2022), Al-Kamarah e São José. Agora, o atacante se firma como destaque no São Caetano, com a ambição de continuar evoluindo na sua carreira.