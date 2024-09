“Save The Manuals”: exposição celebra Porsches esportivos com câmbio manual na Stuttgart

Os câmbios automáticos ganham cada vez mais espaço no mercado de automóveis, mas o ato de trocar as marchas manualmente ainda tem muitos adeptos entre motoristas e pilotos de modelos esportivos. Por isso, a Stuttgart Porsche inaugurou no último sábado a exposição “Save The Manuals”, com dez modelos 911 e 718 equipados com câmbio manual. A “Save The Manuals” irá até a próxima quarta-feira (2 de outubro) na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1507, Vila Olímpia, das 9 às 19 horas.

Além do tipo de câmbio, o atrativo do “Save The Manuals” é ver reunidos dez Porsches de produção limitada ou de séries especiais comemorativas e numeradas, que tiveram poucas unidades trazidas para o Brasil. “Dirigir um esportivo com câmbio manual é um verdadeiro ato de prazer”, define Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Porsche. “Há quem imagine que o câmbio manual está em extinção, mas no momento da configuração muitos clientes Porsche solicitam seus carros com ele. Esta exposição mostra que o câmbio manual sempre se manteve como uma opção válida. O mais antigo entre os dez carros expostos é de 2010.”

Estes são os dez Porsches que compõem a exposição “Save The Manuals”:

911 Sport Classic (2010) – Inserir elementos de estilo e acabamento de décadas anteriores nos 911 contemporâneos. Esta foi a ideia que norteou a concepção do 911 Sport Classic, uma série especial apresentada no fim de 2009 e que teve 250 unidades fabricadas. Equipado com motor boxer aspirado de 6 cilindros com 3,8 litros e câmbio de 6 marchas.

911 50 Anniversary Edition (2014) – Comemorativo dos 50 anos do 911, é uma série especial limitada a 1.963 unidades – o número é alusivo ao ano de apresentação do 911 no Salão de Frankfurt. Tem motor boxer de 6 cilindros com 3,8 litros e 430 cv de potência combinado com câmbio de 7 marchas.

911R (2016) – Série especial que marcou a despedida da geração “991.1”, tendo exatas 991 unidades produzidas. É inspirado no 911R de 1967, uma versão criada exclusivamente para homologação em competições e que teve apenas 20 unidades fabricadas. O 911R de 2016 tem motor de 6 cilindros boxer (com 4 litros e 500 cv de potência) e câmbio de 6 marchas.

911 Speedster (2019) – Teve 1.948 unidades fabricadas (número alusivo ao ano em que a Porsche iniciou suas atividades como fabricante de veículos). Tem motor de 6 cilindros boxer aspirado com 4 litros e 510 cv de potência, e câmbio manual de 6 marchas.

911 GT3 Touring (2019) – O GT3 Touring é a proposta da Porsche para quem deseja um 911 com o desempenho do GT3 e um habitáculo com ambiente e acabamento luxuoso, similar ao das versões Carrera. A aparência externa também é mais “comportada”, sem as asas e elementos aerodinâmicos típicos do GT3. Tem motor boxer de 6 cilindros (4 litros e 500 cv) e câmbio de 6 marchas.

718 Spyder (2021) – O Spyder foi criado para ser um conversível ágil e divertido nas estradas. O carro tem a cor Verde Menta e seu motor aspirado de 4 litros desenvolve 420 cv. O câmbio é de 6 marchas.

911 GT3 Touring (2022) – O sucesso do GT3 Touring “991.2” (2019) levou a Porsche a oferecê-lo também na geração seguinte, “992”. A receita é a mesma: um GT3 com aparência e acabamento mais próximos das versões Carrera. O motor boxer de 6 cilindros e 4 litros desenvolve 510 cv, e o câmbio tem 6 marchas.

911 Sport Classic (2023) – Depois do sucesso do Sport Classic de 2010, a Porsche reeditou a série limitada com elementos de estilo e acabamento de Porsches de décadas anteriores. O Sport Classic 2023 tem motor de 6 cilindros boxer biturbo com 3,8 litros e 550 cv de potência. O câmbio é manual de 7 marchas.

718 Boxster GTS 4.0 (2024) – O 718 Boxster GTS 4.0 exposto é personalizado pela Porsche Exclusive Manufaktur e tem elementos de cor e acabamento que o tornam único. Tem motor de 6 cilindros boxer de 4 litros com 400 cv de potência e câmbio de 6 marchas.

911 S/T (2024) – A série especial S/T foi criada para celebrar os 60 anos de existência do Porsche 911 e teve 1.963 unidades fabricadas (como no 911 50 Anniversary Edition, o número evoca o ano da apresentação do 911 no Salão de Frankfurt). O carro exposto é equipado com câmbio manual de 6 marchas e tem motor boxer de 6 cilindros aspirado com 4 litros e 525 cv.

Sobre a Stuttgart Porsche

A Stuttgart atuou entre outubro de 1997 e junho de 2015 como importadora oficial da marca Porsche no Brasil. Nesse período, a Porsche aumentou significativamente sua presença no País. Atualmente, a Stuttgart Porsche opera lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, mais o Stuttgart Service | Body & Paint, localizado em São Paulo, o mais moderno centro de serviços de reparo e manutenção de carros da marca, sendo o único da América Latina capacitado a fazer reparos em carrocerias de alumínio e o único do Brasil apto a fazer manutenção e reparos em baterias de alta tensão para veículos híbridos e elétricos. Ainda em 2024, a Stuttgart iniciará as operações dos Porsche Centers em Maringá (PR) e Blumenau (SC). O histórico, a presença em cinco estados e a alta qualidade de seu atendimento e de seus serviços fazem da Stuttgart ser referência em Porsche no Brasil.