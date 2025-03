Saulo Fernandes vai agitar a ‘pipoca’ com show no mirante do Camarote Salvador neste sábado

Referência do Axé Music, o cantor e compositor Saulo Fernandes vai se apresentar pelo segundo ano consecutivo no mirante do Camarote Salvador. O show poderá ser aproveitado de forma gratuita a partir das 15h por foliões que estiverem na “pipoca” do Circuito Barra-Ondina. À noite, o artista retornará ao camarote para cantar seus hits no Palco Praia. Dessa vez, a dupla apresentação será ainda mais especial por celebrar os 25 anos do evento e os 40 anos do gênero musical.

A ação com Saulo para a “pipoca” vai beneficiar o Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes na capital baiana, assim como foi no ano passado. A arrecadação de valores que o Camarote Salvador destina a obras sociais, no dia do show, será doada ao hospital. Anualmente, a casa de saúde pediátrica realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos e é referência em tratamentos de alta complexidade como neurocirurgia, cardiologia e oncologia.

Serviço:

Evento: Show de Saulo Fernandes

Local: Mirante Camarote Salvador | Circuito Dodô – Barra-Ondina

Data: 1º de março

Horário: às 15h