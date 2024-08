Saulo Duarte chega a São Paulo com o show de “Digital Belém”

Lançado em julho, o disco “Digital Belém”, trabalho mais recente de Saulo Duarte, celebra a música do Norte do Brasil em uma combinação criativa única. No próximo dia 23, o palco da comedoria do SESC Pompeia receberá o show de lançamento do álbum em uma noite que promete ser surpreendente e dançante.

Com participação especial de Aldo Sena — mestre da guitarrada e um dos primeiros a gravar discos do gênero — e de Layse — cantora paraense que se destaca na nova cena musical brasileira —, a apresentação promove um encontro entre três gerações da música produzida no Norte. Passeando pelo Carimbó, Cumbia, Samba-Reggae, Brega e Lambada, a noite transitará pelas tecnologias, caminhos e possibilidades da música brasileira, trazendo à tona toda a inventividade inerente ao trabalho de Saulo.

Nascido em Belém do Pará, o guitarrista já colaborou com nomes marcantes da música brasileira (como Anelis Assumpção, Larissa Luz, Curumin e Russo Passapusso) e tem construído uma carreira sólida e original ao longo dos últimos anos. Ainda que radicado em São Paulo há 16 anos, Saulo sempre foi guiado pelas nuances e mistérios de Belém do Pará e agora se prepara para seguir levando suas referências para todo o país em mais uma turnê.

O repertório do show terá destaques de “Digital Belém”, clássicos da música paraense e outras surpresas especiais para o público. A formação do show é formada por Saulo Duarte (voz e guitarras), Klaus Sena (teclados, MPC), Lucas Martins (baixo), Bruno Marques (bateria, mpc) e Kika e MARIETTA também nos vocais.

SERVIÇO

Saulo Duarte – Lançamento do álbum “Digital Belém” com participações de Aldo Sena e Layse

Quando: 23/08, às 21h30

Onde: SESC POMPEIA – R. Clélia, 93 – Água Branca

Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/saulo-duarte/