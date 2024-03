Saúde realiza Dia D contra a dengue nas escolas municipais de SP nesta sexta (1º)

Nesta sexta-feira (1º), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME), o Dia D de Mobilização Contra a Dengue nas escolas municipais da capital. A ação acontece simultaneamente ao Dia D de mobilização estadual contra as arboviroses urbanas, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo.

O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, acompanhado do secretário municipal de Educação, Fernando Padula, participam de evento na Escola Estadual Almirante Barroso, no Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo, que contará também com a presença de profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria de Estado da Educação (Seduc), entre outras autoridades para sensibilização da comunidade escolar e moradores sobre as formas de prevenir as arboviroses.

“São ações educativas que transformam nossas crianças e jovens em agentes de transformação para multiplicar a mensagem. Na rotina escolar esse é um tema frequente em atividades adaptadas para cada faixa etária”, destaca Padula.

“As ações informativas e educativas para a prevenção à dengue são fundamentais para que tenhamos bons resultados no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, uma vez que sabemos que pelo menos 80% dos criadouros estão nas residências”, lembra o coordenador de Vigilância em Saúde (Covisa), Luiz Artur Caldeira.

Ações descentralizadas

Por meio de uma parceria entre a SMS e a SME, a sexta-feira (29) vai contar com ações educativas de prevenção e combate à dengue em escolas e Centros Educacionais Unificados (CEUs), e envolve a distribuição de um milhão de folders informativos a serem distribuídos aos estudantes, apresentações de teatro, exposição da mesa de animais sinantrópicos, atividades lúdicas e orientativas e exposição dos equipamentos utilizados na nebulização (fumacê), além de programação especial com a presença do secretário municipal da Saúde e dos coordenadores regionais de Saúde nos seguintes locais:

Sudeste – Escola Estadual Almirante Barroso – Av. Jabaquara, 2.875, Jabaquara (evento com a presença do secretário Luiz Carlos Zamarco)

Norte – CEU Parque Novo Mundo – Av. Ernesto Augusto Lopes, 100, Parque Vila Maria

Oeste – CEU Jaguaré – Av. Kenkiti Simomoto, 80, Jaguaré

Sul – CEU Vila Rubi – R. Domingos Tarroso, 101, Vila Rubi

Centro – Emef Brigadeiro Faria Lima – Rua Ametista, 50, Aclimação

Leste – CEU Aricanduva – Av. Olga Fadel Abarca, S/N, Jardim Santa Terezinha

Sábado também é dia de combate à dengue

No sábado (2), Dia D nacional de combate à dengue, as equipes da SMS continuarão mobilizadas, com ações de controle casa a casa para bloqueios de criadouros, pontos de água parada e outros focos de reprodução do mosquito, orientações sobre prevenção e cuidados, inspeção de imóveis especiais e pontos estratégicos, a exemplo de ferros-velhos, oficinas de desmanche de veículos e borracharias entre outros.

A capital segue comprometida e intensificando o combate à dengue. No início deste ano, a gestão municipal aumentou o efetivo de combate à dengue em seis vezes, passando de dois mil para 12 mil o número de profissionais em campo, com a participação dos agentes de promoção ambiental (APAs) e agentes comunitários de saúde (ACSs), empenhados na identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Desde janeiro, já foram realizadas 2.346.754 ações de prevenção ao Aedes aegypti em todas as regiões da capital.