Saúde Para Todos em Pindamonhangaba

Promovendo saúde e qualidade de vida, o Saúde Para Todos, em parceria com a Novelis, chega a Pindamonhangaba, interior de São Paulo, no próximo dia 24 de agosto. O evento, que acontece das 08h às 14h na Praça João Guilherme de Souza – Res. Ouro Verde, Pindamonhangaba – SP, é gratuito e tem como foco a disseminação de informações sobre saúde para comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Um Evento de Acesso Facilitado e Propósito Nobre

O Saúde Para Todos 2024 busca levar informações de saúde, realizar exames rápidos e oferecer palestras educativas para a população. Com ativações em parques e pontos estratégicos, as ações estarão focadas em três principais áreas:

Espaço 1: Exames clínicos para diagnóstico de doenças cardiovasculares.

Espaço 2: Exames clínicos para diabetes, hipertensão e doenças causadas pela obesidade e sedentarismo.

Espaço 3: Orientações sobre a importância do autoexame, planejamento familiar, menstruação, menopausa, além de aulas sobre atividade física e alimentação saudável.

Além disso, o evento contará com palestras relacionadas à saúde, orientação sobre saúde feminina, aulas de ginástica, alongamento e atividades correlatas.

Como Funciona o Saúde Para Todos

A participação no Saúde Para Todos é simples: o participante realiza um cadastramento no local e tem acesso a todas as ativações da arena. O evento visa informar comunidades em vulnerabilidade social sobre os riscos de doenças como diabetes e hipertensão, promovendo a prática de caminhada e corrida, com estandes especiais para exames rápidos e palestras focadas em cuidados com o coração, diabetes e saúde feminina.

Etapas de 2024

Com quatro etapas previstas para 2024, o Saúde Para Todos oferece acesso gratuito aos exames, aulas e palestras. As cidades contempladas incluem Pindamonhangaba, entre outras.

A iniciativa visa impactar milhares de pessoas e promover a conscientização sobre a importância da prática esportiva na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. Junte-se a essa causa e contribua para a promoção da saúde e bem-estar de todos.

Saúde é prevenção! Saúde é informação! Saúde é para todos!

Serviço

Saúde Para Todos Pindamonhangaba (SP)

Local: Praça 7 de setembro – São Benedito – Pindamonhangaba – SP

Data: 24/08/2024

Período: Das 08h às 14h

Atividades: Espaço Coração, 50+ e Saúde da Mulher

Site: www.saudeparatodos.com.br