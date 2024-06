Saúde oferta curso de introdução ao uso do software ‘R’ para profissionais de vigilância

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ações Estratégica de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) abre inscrições para o curso Introdução ao uso do Software ‘R’ aplicado à Vigilância em Saúde e Ambiente, do Profepi, parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), e conteúdo produzido por docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Com carga horária de 40h, o curso aborda técnicas e procedimentos básicos para manipular bancos de dados da vigilância que possibilitarão o aprimoramento da capacidade analítica, de forma a contribuir com a rotina de trabalho nos serviços de saúde, bem como com a formulação de documentos técnicos e melhor tomada de decisão pela gestão.

As aulas são on-line, gratuitas e autoinstrucionais (sem tutoria). Não há limite de vagas e podem se inscrever profissionais que atuam no Ministério da Saúde e nos serviços de vigilância em saúde nas secretarias de Saúde municipais, estaduais e no Distrito Federal; profissionais que atuam nos DSEI, discentes e docentes da área de saúde.