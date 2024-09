Saúde mental e prevenção ao bullying são temas de novo curso dos Bombeiros

Mais do que apagar incêndios, atuar em resgates e salvar vidas, o Corpo de Bombeiros de São Paulo está constantemente engajado em projetos de conscientização e educação pública. Recentemente a corporação lançou um curso de ensino à distância (EAD) de saúde mental e prevenção ao bullying divididos para três públicos diferentes: crianças e jovens, pais e educadores.

Para acessar a plataforma no site do Corpo de Bombeiros, é necessário fazer um cadastro simples, informar um e-mail e criar um usuário e senha. Ao término das aulas, cada participante recebe um certificado.

Apesar de serem temas sérios, como quais são os tipos de bullyings existentes, cyberbullying, baixa autoestima, depressão e ansiedade, os alunos aprendem, por meio de atividades interativas e dinâmicas — como se estivessem em uma espécie de jogo —, de que modo podem identificar e ajudar quem está passando por isso.

O participante do curso também vai entender como determinadas frases, inicialmente vistas como piadas, podem ofender e afetar o psicológico das pessoas. A importância de um bom desempenho escolar também é citada nas atividades, bem como o papel dos pais e dos professores diante dessas situações.

“Fizemos a plataforma justamente pensando no engajamento com cada participante, em realmente atingir esses públicos e não só dar dicas e falar sobre o impacto de tudo isso na vida de quem sofre com o bullying, mas realmente conscientizá-los”, enfatizou o capitão do Corpo de Bombeiros Allan Okuma.

Todo o material foi produzido e pensado por bombeiros, com a participação de educadores e psicólogos, para que a plataforma online seja mais uma contribuição para a redução desses tipos de casos.

Ambiente virtual de aprendizagem dos bombeiros

O curso de saúde mental e prevenção ao bullying foi o mais recente lançado no ambiente virtual de aprendizagem dos Bombeiros. Porém, na plataforma há aulas com outros temas como prevenção de incêndios, que traz orientações sobre situações de risco e como agir em caso emergência.

Há, ainda, o curso de primeiros-socorros, que oferece aos alunos, também por meio de atividades interativas, conhecimento sobre a gravidade de diversos tipos de acidentes e como eles podem prestar ajuda às vítimas de afogamento e engasgamento, por exemplo, de forma segura e eficaz, até a chegada do atendimento especializado.