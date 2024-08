Saúde mental da mulher é pauta da cultura no mês de setembro em São Bernardo

Durante o mês de setembro, a Câmara de Cultura Antonino Assumpção, de São Bernardo do Campo, recebe o projeto Crisálida – Vivência Criativa e Saúde Mental da Mulher, que acontecerá ao longo do mês de setembro, a partir do dia 5. A iniciativa destaca a importância da saúde mental feminina através da literatura e das artes, promovendo um espaço de diálogo e conscientização para mulheres de todas as idades.

O projeto Crisálida é fruto da colaboração entre Mariele de Souza (autora do livro “Zíper: Para todos os gritos presos nenhuma mudez”) e Patrícia Nogueira, duas artistas, atrizes, escritoras e educadoras de São Bernardo do Campo. Combinando as pesquisas de Mariele sobre escrita e saúde mental com os estudos de Patrícia sobre violência contra a mulher e contos, elas desenvolveram uma iniciativa que aborda a saúde mental da mulher através de atividades literárias e artísticas. O projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo de São Bernardo do Campo.

A programação do projeto Crisálida inclui a Oficina Vivências Criativas – Fanzine Crisálida, que consiste em quatro encontros com rodas de conversa, oficinas de sensibilização artística, plásticas/manuais e de escrita criativa, culminando na produção de um fanzine com as criações das participantes. Além disso, a programação contempla uma Mesa sobre a Saúde Mental da Mulher em Pauta, onde serão abordadas reflexões sobre o lugar da mulher na sociedade e as complexidades que influenciam sua saúde mental.

Também está previsto um Bate-Papo sobre o Processo Criativo como Ferramenta Catalisadora para o Bem-estar, no qual artistas convidadas discutirão a intersecção entre o fazer artístico e os estados emocionais, seguido pelo Sarau Crisálida, que marcará o lançamento do fanzine, com uma apresentação musical do duo Amanas e um espaço de microfone aberto para o público. Todas as atividades são gratuitas e direcionadas a mulheres de todas as idades, sendo que as inscrições para a oficina são limitadas a 25 vagas e devem ser realizadas previamente por email ou pelo Instagram.

O projeto Crisálida conta com a colaboração de profissionais dedicadas e talentosas, incluindo as psicólogas Emanuela Lima, Kátia Ferreira e Natália Oliveira, a arteterapeuta Vanessa Rigo, e as artistas convidadas Camila Shunyata, Mariana Sancar e Gisele Sancar. Mariele de Souza e Patrícia Nogueira, autoras do projeto, também mediarão as atividades.

Todas as atividades do projeto Crisálida são gratuitas e abertas a mulheres de todas as idades. As inscrições para a Oficina Vivências Criativas são limitadas a 25 vagas e devem ser realizadas previamente através do email [email protected] ou pelo Instagram @crisalida.vivenciacriativa.

Confira a programação

OFICINA VIVÊNCIAS CRIATIVAS – Fanzine Crisálida: Quatro encontros com realização de rodas de conversa, oficinas de sensibilização artística, plásticas/manuais e oficina de escrita criativa. As produções textuais e visuais realizadas pelas participantes resultarão em um fanzine.

Com Mariele de Souza, atriz, artista-educadora, escritora, poeta, autora do livro Zíper- Para todos os gritos presos nenhuma mudez e produtora cultural.

Patrícia Nogueira, atriz, artista-educadora, escritora, narradora de histórias e produtora cultural.

Local: Câmara de Cultura Antonino Assumpção – Rua Marechal Deodoro, 1325 – Centro, São Bernardo do Campo.

Datas: 5, 12.19. 26 de setembro. Quintas- feiras, das 19h às 21h.

Inscrições prévias on-line ou por e-mail: [email protected]

Link para inscrição

Instagram: @crisalida.vivenciacriativa

25 vagas

MESA – SAÚDE MENTAL DA MULHER EM PAUTA: Reflexões sobre o lugar da mulher na sociedade e suas complexidades intrínsecas: gênero, contextos sociais, etnias, feminismo, patriarcado, maternidade e demais questões que refletem na sua saúde mental.

Com as psicólogas Emanuela Lima, Kátia Ferreira e Natália de Oliveira. Mediação: Mariele de Souza e Patrícia Nogueira

Local: Câmara de Cultura Antonino Assumpção – Rua Marechal Deodoro, 1325 – Centro, São Bernardo do Campo.

Data: 28 de setembro. Sábado, às 14h. Não é necessário inscrição.

BATE-PAPO – O PROCESSO CRIATIVO COMO FERRAMENTA CATALISADORA PARA O BEM-ESTAR: REFLEXÕES E PARTILHAS POÉTICAS. Uma conversa com profissionais da área artística convidadas para discutir saúde mental da mulher e processo criativo: Intersecções entre o fazer artístico e estados emocionais.

Com Mariana Sancar, atriz, cantora, musicista, escritora, integra o duo musical Amanas

Camila Shunyata, atriz, educadora, integra a Coletiva de Teatro Feminista Pontos de Fiandeiras

Vanessa Rigo, arteterapeuta, educadora e pesquisadora. Mediação: Mariele de Souza e Patrícia Nogueira

Local: Câmara de Cultura Antonino Assumpção – Rua Marechal Deodoro, 1325 – Centro, São Bernardo do Campo

Data: 28 de setembro. Sábado, às 16h. Não é necessário inscrição.

SARAU CRISÁLIDA: Lançamento do Fanzine realizado durante a oficina de vivências criativas, apresentação musical da dupla “Amanas” e microfone aberto. Mediação: Mariele de Souza e Patrícia Nogueira. Com Mariana Sancar e Gisele Sancar (Amanas).

Local: Câmara de Cultura Antonino Assumpção – Rua Marechal Deodoro, 1325 – Centro, São Bernardo do Campo

Data: 28 de setembro. Sábado, às 19h. Não é necessário inscrição.