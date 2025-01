Saúde lança campanha sobre importância do programa Mais Médicos

Nesta segunda-feira (13), o Ministério da Saúde apresentou uma nova campanha publicitária para promover o programa Mais Médicos, que será divulgada em diversos meios de comunicação, incluindo televisão, rádio, mídias digitais e painéis eletrônicos.

Intitulada “Onde Tem Vida, Tem Mais Médicos. E Onde Tem Mais Médicos, Tem Governo Federal e um Brasil Bem Cuidado”, a campanha tem como objetivo sensibilizar a população sobre a relevância do programa e estimular o acesso à informação acerca dos atendimentos disponíveis através do portal oficial do Mais Médicos.

Desde sua criação em 2013, o programa Mais Médicos visa aumentar a cobertura da atenção básica à saúde, alocando médicos em áreas prioritárias, remotas e de difícil acesso que enfrentam altos índices de vulnerabilidade e carecem de profissionais de saúde. Em 2023, o programa foi relançado sob a nova nomenclatura Mais Médicos para o Brasil, ampliando seu escopo para incluir outras profissões da saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais, além de priorizar a contratação de profissionais brasileiros.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou a importância do programa ao afirmar: “O Mais Médicos é uma realidade que faz diferença. Na Estratégia de Saúde da Família, o programa permite horários de atendimento estendidos”.

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, a atenção primária registrou um total de 26.872 vagas preenchidas no programa até o final do ano passado. Dentre essas vagas, 601 foram destinadas a 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), com destaque para os 50 profissionais encaminhados à região Yanomami. Além disso, foram abertos editais que contemplam cotas étnico-raciais e oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs), resultando na oferta de 3.100 vagas em 1.574 municípios brasileiros.