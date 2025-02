Saúde em SP: Telemedicina e inovações melhoram atendimento e reduzem filas

Recentes dados de monitoramento indicam um crescimento significativo nos serviços prestados pelas unidades de saúde da capital paulista. As informações foram divulgadas na última terça-feira (11) durante uma reunião envolvendo as seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) destacou que a teledermatologia apresentou uma taxa de resolutividade de 75,4% entre os pacientes atendidos. Por outro lado, a telecardiologia, implementada nas regiões leste e sudeste, conseguiu reduzir o tempo de espera para consultas em impressionantes 98,5% entre outubro de 2023 e dezembro do ano passado.

O evento foi promovido pelo Departamento de Atenção Especializada (DAE), que gerencia diversos serviços, incluindo 17 Hospitais Dia, 13 Ambulatórios de Especialidades e Centros de Referência, como o dedicado à população de travestis e transexuais. Esses dados refletem um aumento na produção dos serviços especializados desde 2021, com um crescimento de 43% nos exames e 27% nas consultas médicas até dezembro do ano passado.

Mais de 150 mil cirurgias de médio e pequeno porte foram realizadas nesses centros, permitindo uma melhor alocação das vagas nos hospitais gerais para procedimentos mais complexos. O secretário-adjunto Maurício Serpa enfatizou a importância de continuar aprimorando essa dinâmica: “Devemos construir ações que não só considerem o tempo de espera, mas que também busquem a melhoria contínua no atendimento ao paciente”.

A secretária-executiva Sandra Sabino ressaltou que “o balanço das iniciativas reflete um esforço significativo realizado principalmente no período pós-pandemia. Desde 2021, houve uma ampliação dos serviços especializados na cidade, com novos equipamentos que facilitam o acesso à saúde pública”.

No âmbito da inovação tecnológica em saúde, projetos como a Teleassistência têm demonstrado resultados positivos. A teledermatologia, implementada nas unidades do centro da cidade, alcançou uma taxa de resolutividade significativa, enquanto a telecardiologia contribuiu para uma drástica redução no tempo de espera para consultas.

Paulete Secco Zular, coordenadora de saúde da região central, afirmou que as melhorias são evidentes na produção e na capacitação dos profissionais. Ela destacou que a dermatologia foi pioneira nesse projeto piloto de teleassistência no município.

Uma nova ferramenta de monitoramento será disponibilizada na intranet para os profissionais da saúde. Desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (Dtic) em parceria com o DAE, essa ferramenta permitirá acompanhar indicadores essenciais como vagas disponíveis para consultas, escalas locais e reguladas, além do gerenciamento dos atendimentos realizados e cancelados. A coordenadora de Atenção Especializada, Lucia Helena Azevedo, explicou: “Realizamos uma análise crítica dos dados existentes e as novas funcionalidades facilitarão ainda mais a gestão dos serviços ambulatoriais”.