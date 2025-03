Saúde em Movimento completa um ano e chega a 100 mil atendimentos em Santo André

Lançado em janeiro de 2024, o Saúde em Movimento, ação itinerante que circula por todas as regiões de Santo André, alcançou a marca de 100 mil atendimentos entre consultas com nutricionista, bioimpedância, aferição de pressão arterial, dextro (medição do açúcar no sangue) entre outros procedimentos e exames.

O programa conta com uma carreta equipada com dois consultórios médicos e diversos profissionais de saúde como nutricionistas, educadores físicos e enfermeiros. De segunda a sexta, essa estrutura se desloca para uma região da cidade e oferta os serviços como orientação física, orientação nutricional, bioimpedância, antropometria, além de promover atividades físicas e demais serviços vinculados à unidade de saúde de referência.

“O Saúde em Movimento é um grande sucesso, tendo em vista o número expressivo de 100 mil atendimentos realizados em apenas um ano de funcionamento. À medida que as pessoas passam pelo caminhão e atestam a qualidade dos serviços, esse número vai crescendo naturalmente. Neste ano temos ações com mais de mil atendimentos realizados em um único dia. É o SUS indo ao encontro de quem mais precisa”, destaca o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Com a alta adesão da população, a Secretaria de Saúde de Santo André ampliou a atuação do Saúde em Movimento. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), está levando o caminhão para os parques da cidade aos finais de semana. A primeira edição aconteceu no dia 15 de fevereiro no Parque Celso Daniel, que também vai receber a próxima ação no dia 8 de março.

“Promover ações de saúde e bem-estar para a população está diretamente ligado à redução de custos no sistema público de saúde, uma vez que atuamos de forma preventiva diminuindo o sedentarismo e oferecendo a possibilidade de uma vida com hábitos mais saudáveis, o que diminui a pressão na busca por consultas e tratamentos médicos”, pontua Pedro Seno.

Entre os serviços mais procurados no primeiro ano do Saúde em Movimento estão a aferição da pressão arterial, o dextro e os exames de bioimpedância. Consultas com nutricionistas e as orientações para a prática de atividades físicas, além dos exercícios propostos pelos profissionais de saúde também têm boa adesão da população.

Agenda do Saúde em Movimento nos próximos dias:

6/3 (quinta-feira) – Cesa Jardim Santo Alberto (Rua Petrogrado, s/n – Jardim Santo Alberto)

7/3 (sexta-feira) – OAB Centro (Avenida Portugal, 233 – Centro)

8/3 (sábado) – Parque Celso Daniel (Avenida Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardim)

10/3 (segunda-feira) – Rua Potirendaba com a Rua Massaranduba – Jardim Sorocaba

11/03 (terça-feira) – Moeda Verde na Vila Sá (em frente ao Cesa – Rua Planaltina – Utinga)

12/03 (quarta-feira) – Geju (Avenida Martim Francisco, 1.946 – Jardim Utinga)



