Saúde de SP lança máquina para acesso gratuito e automático a medicamentos que previnem o HIV

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da cidade de São Paulo, por meio da Coordenadoria de IST/Aids, lança durante o final de semana da Parada do Orgulho LGBT+ da capital, que ocorre em 2 de junho, um novo sistema de disponibilização das profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP) por meio de máquinas dispensadoras automáticas.

Essa importante inovação de prevenção ao HIV será oficialmente lançada na Feira Cultural da Diversidade LGBT+, no dia 30 de maio, no Memorial da América Latina. A feira é parte das celebrações do mês do orgulho LGBT+ e destaca-se por reunir serviços e iniciativas voltadas para a saúde e o bem-estar da comunidade.

Os usuários interessados em acessar as profilaxias poderão realizar teleconsultas por meio do canal SPrEP – PrEP e PEP online, disponível no aplicativo e-saúdeSP. Após a consulta, a equipe médica emitirá uma receita e acionará o envio de um link via SMS com o QR Code que será lido pela máquina, liberando de forma automática o medicamento prescrito.

As máquinas automáticas estarão estrategicamente posicionadas conforme a avaliação de dados epidemiológicos e o levantamento de equipes especializadas com relação às demandas locais na cidade. Ao otimizar a logística e reduzir o tempo de espera, a implantação dos dispositivos facilita o acesso à PrEP e à PEP, que são fundamentais para a resposta da capital à epidemia de HIV.

“A facilidade de acesso proporcionada por essas máquinas automáticas é um passo importante rumo à eliminação do HIV nos próximos anos” afirma Cristina Abbate, coordenadora de IST/Aids da cidade de São Paulo. “Sendo um modelo de inovação na saúde pública, elas acompanham os formatos que melhor se ajustam ao nosso tempo sem deixar de lado as demandas da população”.

Feira Cultural da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT+

No dia 31 de maio, a equipe da Coordenadoria de IST/Aids estará, das 10h às 17h, na Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que será realizada no Memorial da América Latina. No evento, haverá uma estrutura de 25 metros de comprimento onde serão ofertados ao público, de forma gratuita, testagem rápida de HIV, teste diagnóstico para sífilis (com aplicação de medicamento em caso de resultado positivo) e distribuição de preservativos internos e externos, gel lubrificante e autoteste para HIV.

Serão disponibilizadas também PrEP e PEP e a entrega da primeira terapia antirretroviral (Tarv) aos usuários que testarem positivo para o HIV. Nesses casos, serão realizados orientações e os exames recomendados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), além de encaminhamentos aos serviços da Rede Municipal Especializada (RME) em IST/Aids para seguimento ambulatorial.

Já no dia 2 de junho, durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ da cidade, a Coordenadoria contará com uma tenda instalada em frente ao Parque Prefeito Mário Covas, com insumos de prevenção sendo disponibilizados na tenda e distribuídos pela avenida Paulista pelos agentes de prevenção.

Além disso, a população poderá conferir durante todo o Mês do Orgulho LGBT+ as mensagens de prevenção em comunicações instaladas por toda a extensão da avenida Paulista, somando 36 postes de divulgação.

“A Parada do Orgulho LGBT+ é uma oportunidade singular para as ações de prevenção ao HIV/Aids, com a oferta de serviços a públicos prioritários. Este momento é também uma forma de combate ao preconceito, que é uma das barreiras para o acesso à prevenção e ao tratamento”, pontua Abbate.

Também é possível retirar preservativos gratuitos nas unidades da Rede Municipal Especializada (RME) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), bem como em mais de 80 terminais de ônibus municipais e estações de metrô, incluindo a Estação Prevenção, que funciona de terça a sábado, das 17h às 23h, dentro da Estação República (linha vermelha do Metrô).

Para acessar a PrEP e a PEP, além da Estação Prevenção e das unidades convencionais da rede especializada, basta acessar a plataforma SPrEP – PrEP e PEP online dentro do aplicativo e-saúdeSP. O serviço funciona todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 18h às 22h.

Durante o período de celebração do orgulho, ainda, a Coordenadoria realiza ações do projeto “PrEP na Rua” voltadas para o público LGTB+, com testagem gratuita para HIV e outras ISTs, disponibilização das profilaxias (PrEP e PEP) e distribuição de insumos (preservativos, gel lubrificante e autoteste para HIV).

Ação de prevenção na Feira Cultural da Diversidade LGBT+

30/05 | Quinta-feira (feriado)

Das 10h às 17h

Memorial da América Latina

Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Lounge do Orgulho | 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

02/06 | Domingo

A partir das 11h

Avenida Paulista – Bela Vista