Saúde de Diadema debate fortalecimento de parceria com sindicatos

Em atividade na quarta-feira (29/05) na Regional Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a Secretaria Municipal da Saúde de Diadema debateu com representantes de sindicatos da região as possibilidades de fortalecimento de parcerias em defesa da promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho.

O secretário da Saúde, José Antônio da Silva, lembrou quando foi cipeiro na empresa Arteb, em 1992, e ressaltou a importância dos sindicatos na luta por melhores condições de trabalho.

“A parceria do Cerest com os sindicatos pode ser potencializada cada vez mais. Temos buscado essa aproximação no dia a dia, um exemplo é levar o carro da vacina até as empresas e imunizar os trabalhadores no local de trabalho”, afirmou.

Proposta de Observatório

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Diadema apresentou a proposta de criação de um observatório de informações sobre saúde do trabalhador no âmbito da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CISTT) municipal.

A coordenadora do Cerest, Juliana Oliveira Antunes, explicou que a proposta é monitorar, analisar e promover a saúde ocupacional de forma contínua e integrada, com coleta, análise e disseminação de dados sobre saúde dos trabalhadores. O objetivo é contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficazes e a promoção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.

“A parceria com os trabalhadores é essencial para a implementação eficaz das políticas de saúde do trabalhador”, defendeu.

O médico do trabalho e sanitarista do Cerest municipal, Arlindo Silveira, fez um histórico sobre a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), a criação do Cerest municipal e o funcionamento do sistema de informação. De 2020 a 2023, foram registrados 5.470 acidentes de trabalho na cidade. “Uma reunião como essa tem muito significado e vai gerar frutos não só para o Cerest Diadema, mas de toda a região para avançar nas questões da saúde do trabalhador”.

A próxima reunião do CISTT Diadema será no dia 13 de junho, às 14h, no Quarteirão da Saúde.

Representantes sindicais

O secretário-geral dos Metalúrgicos do ABC, Claudionor Vieira, falou da organização no local de trabalho por meio dos Comitês Sindicais de Empresas (CSEs). “É um modelo que democratiza as relações de trabalho. Em parceria com as Cipas, travamos uma luta constante contra cada condição insegura aos trabalhadores e para criar condições mais humanas de trabalho”.

Para o coordenador da Regional Diadema do Sindicato, Antonio Claudiano da Silva, “todos saem com o compromisso de estarem mais próximos para combater com veemência situações de risco ao trabalhador”.

O diretor executivo do Sindicato, responsável pelo Departamento de Saúde da entidade, Genildo Dias Pereira, também ressaltou a importância do encontro. “Este dia é um marco na retomada da relação com os Cerests em um trabalho mais efetivo”.

Participaram do encontro trabalhadores da Saúde de Diadema, dirigentes de sindicatos, cipeiros, e o deputado estadual Teonílio Barba.