Saúde da mente: A fronteira que precisamos zelar

Vivemos em um tempo de grande preocupação com as reações negativas das doenças mentais. Fala-se muito sobre os desafios da saúde mental e os impactos das doenças da mente, o que reflete uma conscientização necessária. No entanto, pouco se enaltece aqueles que cultivam e preservam uma mente saudável. O que significa, afinal, ter uma mente saudável?

A saúde da mente não se define apenas pela ausência de sofrimento. Ter uma mente saudável significa conseguir lidar com as dificuldades da vida com capacidade adaptativa, manter relações equilibradas, tomar decisões conscientes e utilizar as próprias habilidades de forma produtiva. A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve esse estado como um bem-estar no qual a pessoa consegue enfrentar desafios, trabalhar, contribuir para a sociedade e desfrutar da vida.

O antigo ditado “mens sana in corpore sano”; mente sã, corpo são; traduz essa relação inseparável. Assim como nos preocupamos em manter o corpo forte e resistente às enfermidades, também devemos fortalecer nossa mente. Mas se celebramos aqueles que cultivam hábitos físicos saudáveis, por que não valorizamos aqueles que nutrem a saúde da mente?

A qualidade da nossa saúde mental é influenciada por inúmeros fatores: biológicos, espirituais, psicológicos e sociais. O ambiente em que vivemos, o nível de estresse ao qual estamos expostos, nossas conexões afetivas e até mesmo a forma como encaramos desafios impactam diretamente nossa estabilidade emocional. Ter uma mente saudável não significa nunca enfrentar momentos de tristeza, ansiedade ou preocupação. Esses sentimentos fazem parte da experiência humana e nos ajudam a processar mudanças, perdas e desafios.

O que diferencia uma reação natural de um sofrimento prolongado é a intensidade e a persistência desses sentimentos. Quando começam a interferir de forma significativa na rotina, no trabalho e nos relacionamentos, é um sinal de que a saúde da mente precisa de atenção. Buscar apoio profissional é um passo essencial para restaurar o equilíbrio, assim como procuramos um médico quando sentimos dores físicas.

Nos últimos anos, a importância de se ter e preservar a saúde mental vem ganhando reconhecimento, especialmente no ambiente corporativo. O que antes era negligenciado agora passa a ser valorizado com a Lei 14.831/2024 e a NR-01 do Ministério do Trabalho e Emprego. As empresas terão que se adaptar e promover ambientes mais saudáveis, com a orientação de especialistas em saúde ocupacional e psiquiatria, que são os profissionais capacitados para avaliar o impacto do trabalho no bem-estar psíquico dos colaboradores.

Mas não basta apenas tratar as dificuldades quando elas surgem. Precisamos mudar o olhar e começar a valorizar a mente saudável da mesma forma que enaltecemos o corpo saudável. Bons hábitos, como momentos de lazer, conexões sociais, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além do autoconhecimento, são essenciais para manter a mente forte e com boa adaptabilidade.

Cuidar da mente é um investimento na qualidade de vida. Precisamos normalizar essa conversa e reconhecer que a saúde da mente merece o mesmo espaço e atenção que damos à saúde física. Afinal, só com esse equilíbrio podemos realmente viver com plenitude. Lembre-se: para conquistar e preservar a saúde da mente, também é preciso ajuda!