Saúde bucal é aliada no controle do diabetes

O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países com maior número de pessoas diagnosticadas com diabetes, totalizando 16,8 milhões de adultos afetados pela doença, segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF). Além dos danos ao sistema metabólico, o diabetes também está diretamente relacionado à saúde bucal.

A Dra. Fabiana Cavallini Magalhães, mestre e especialista em periodontia e em prótese dentária da Clínica Omint Odonto e Estética, alerta para os riscos que a doença pode representar para a saúde oral e ressalta a importância das consultas regulares ao dentista.

“Pessoas com diabetes precisam redobrar a atenção com a higiene bucal, pois as doenças locais não apenas pioram a saúde dos dentes, mas também impactam diretamente o controle da glicemia e aumentam o risco de distúrbios associados à condição”, explica a Dra. Fabiana.

Entre os distúrbios mais comuns estão a gengivite e a periodontite, inflamações que afetam as gengivas e os ossos da arcada dentária. “Essas condições são agravadas quando o diabetes não está bem controlado, o que pode elevar os níveis de glicemia”, acrescenta a especialista.

A xerostomia, ou sensação de boca seca, é outro problema recorrente, causado pelo uso de medicamentos que reduzem o fluxo salivar, facilitando o acúmulo de bactérias e o aparecimento de cáries e infecções.

“Assim como o diabetes afeta a saúde bucal, problemas orais podem liberar substâncias inflamatórias que elevam a glicemia, dificultando o controle da doença e aumentando o risco de desordens cardiovasculares e renais.” A Dra. Fabiana destaca, ainda, que a qualidade de vida dos pacientes pode ser prejudicada, dificultando a mastigação, a fala e a confiança no convívio social.

Tratamentos específicos

A especialista recomenda atenção especial para quem vive com diabetes, especialmente diante de sinais como gengiva inchada ou avermelhada, sangramento ao escovar ou mastigar, dor de dente, mau hálito persistente e até mudanças no paladar.

Pacientes diabéticos podem realizar tratamentos odontológicos convencionais, mas é importante que o dentista esteja ciente das condições clínicas do paciente. Procedimentos como implantes dentários e cirurgias orais podem ter um risco maior em pessoas com diabetes descompensado. “A cicatrização desses pacientes é mais lenta e existe um grande risco de infecção”, alerta a Dra. Fabiana. “Diabéticos controlados podem ser tratados de maneira convencional”, complementa.

Cuidados bucais para diabéticos

Para evitar complicações, a Dra. Fabiana recomenda que pessoas com diabetes mantenham uma rotina de higiene bucal rigorosa, incluindo a escovação dos dentes pelo menos três vezes ao dia, com escovas macias, uso de fio dental e de antissépticos bucais. O flúor também é fundamental, pois oferece maior proteção contra as bactérias e o desgaste do esmalte dental. Além disso, é preciso evitar o consumo excessivo de açúcares e consultar o dentista regularmente.

A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que mais de 46% da população não sabe que tem a doença. A Clínica Omint Odonto e Estética reforça a necessidade de incluir exames odontológicos completos no plano de cuidado para pessoas com diabetes, conforme orientam as principais diretrizes de saúde. “Investir na saúde bucal é, também, melhorar o controle do diabetes e prevenir os riscos de longo prazo”, conclui a Dra. Fabiana.