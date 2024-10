Saúde bucal dos idosos no Brasil é preocupante

A situação da saúde bucal entre os idosos brasileiros é preocupante. Segundo o Dr. Cesar Rodrigues, especialista em odontologia digital, a perda total de dentes – um problema que atinge cerca de 40% da população idosa, conforme dados do IBGE de 2019 – é apenas a ponta do iceberg.

“Estamos falando de algo que vai muito além da estética. A perda dos dentes afeta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas, impactando sua alimentação, fala e até a saúde mental,” diz ele.

O problema não está apenas na falta de cuidado ao longo da vida, mas também na dificuldade que muitos idosos encontram para acessar serviços odontológicos de qualidade. “A realidade é que muitos idosos sofrem com dores crônicas, infecções e até dificuldades para se alimentar de maneira adequada, simplesmente por não terem os dentes em boas condições”, explica o Dr. Rodrigues.

Segundo ele, o cenário precisa mudar e o avanço das tecnologias na odontologia pode ser um divisor de águas. Tecnologias Que Trazem Soluções Rápidas Hoje, com os avanços em odontologia digital, o tratamento para esses casos está mais rápido e acessível.

“O que antes demorava semanas, hoje conseguimos fazer em poucas horas, graças a tecnologias como scanners intraorais e impressoras 3D, que nos permitem criar próteses dentárias de forma personalizada e muito mais precisa. Assim, os idosos podem voltar a sorrir e a se alimentar bem em um curto espaço de tempo,” destaca o dentista.

Mas além dos tratamentos, é essencial que os idosos recebam orientação e cuidado preventivo contínuo. “Infelizmente, muitos só procuram ajuda quando o problema já está muito avançado. O ideal é que as consultas ao dentista façam parte da rotina desde cedo, especialmente na terceira idade, onde a saúde bucal pode refletir diretamente no bem-estar geral,” reforça Dr. Rodrigues.

Com a idade, problemas como boca seca, gengivites e cáries podem se agravar, e a falta de dentes é apenas um dos sinais de que algo não vai bem. “Não é só a questão de mastigar ou falar. A boca seca, por exemplo, pode parecer algo pequeno, mas para um idoso é um grande sinal de alerta. Isso pode levar a infecções e até dificultar o uso de próteses dentárias. A hidratação e o uso de produtos adequados, como enxaguantes específicos, fazem toda a diferença,” explica o especialista.

Além disso, os hábitos diários também têm um peso enorme na prevenção. “Uma alimentação equilibrada, evitando açúcares e o tabaco, são medidas simples que ajudam muito na saúde bucal. E claro, a escovação correta e o uso do fio dental não podem ser negligenciados, mesmo com próteses ou implantes.”

O Dr. Rodrigues ainda faz um apelo para que o cuidado com a saúde bucal dos idosos seja tratado como uma prioridade. “Estamos falando de uma geração que muitas vezes não teve acesso a todas as inovações e conhecimentos de saúde que temos hoje. É hora de corrigir isso. Todos merecem viver essa fase da vida com conforto, saúde e dignidade,” finaliza.

Com a tecnologia cada vez mais presente nos consultórios e a conscientização sobre a importância de manter a saúde bucal em dia, é possível garantir que mais idosos possam viver de forma plena e saudável, sem os impactos negativos de uma má saúde bucal.