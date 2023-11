Saúde alerta: semelhanças entre sintomas pode dificultar diagnóstico de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Durante a Semana Estadual de Mobilização Social contra o Aedes aegypti, a Secretaria de Estado da Saúde busca conscientizar a população sobre as doenças transmitidas pelo mosquito. Apesar da dengue, chikungunya e Zika Vírus compartilharem sintomas semelhantes, cada uma possui sinais específicos que, observados, facilitam o diagnóstico clínico. O tratamento adequado, prescrito e supervisionado por um profissional de saúde, é fundamental para a recuperação do paciente.

“Nos primeiros quatro dias de infecção os sintomas são muito inespecíficos; não é possível diferenciar! Só que a chikungunya dá uma dor intensa nas articulações, com possibilidade de edemas, enquanto a dengue causa uma dor mais generalizada, com incômodos inclusive atrás dos olhos, por exemplo. Já o Zika Vírus costuma causar mais manchas avermelhadas pelo corpo, junto com coceira. Na grande maioria dos casos, a febre está presente independente de qual for o vírus. No caso do Zika, a alteração de temperatura costuma ser mais branda”, explica a assessora em saúde pública do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Nathalia Cristina Soares Franceschi.

O período de incubação das arboviroses varia entre três e cinco dias, em média. A identificação precisa da doença em cada caso requer um exame de anticorpos, possível apenas após o sexto dia do início dos primeiros sintomas. Um exame de sangue realizado entre o primeiro e o quinto dia dos sintomas também pode identificar o vírus presente no organismo do paciente.

“É importante que qualquer pessoa que manifeste sintomas como febre, dores no corpo ou manchas avermelhadas após uma picada de mosquito busque assistência médica imediatamente, para prevenir possíveis complicações. A dengue, em situações mais graves, pode levar a hemorragias. É crucial estar atento aos sinais de alerta”, afirma Nathalia Cristina Soares Franceschi.



Caso haja suspeita de uma arbovirose, mesmo que a pessoa não apresente mais sintomas e esteja recuperada, é importante retornar ao atendimento médico após seis dias do início do primeiro sintoma para realizar o exame.

Prevenção contra as arboviroses

A SES realiza permanentemente ações de apoio aos municípios, que são responsáveis pelo trabalho de campo para a prevenção às doenças causadas pelo mosquito. O diagnóstico e o tratamento para as doenças são oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).