Saúde alerta para riscos de fogos de artifício nas festas de fim de ano

O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal (HM) Dr. Cármino Caricchio – Tatuapé, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alerta para os riscos de queimaduras por fogos de artifício durante as festas de Natal e Ano-Novo.

Somente neste ano, de janeiro a novembro, o CTQ atendeu 98 pacientes vítimas de queimaduras por fogos de artifício. Já em 2022, no mesmo período, foram 103 atendimentos; durante todo o ano foram 115.

Neste ano, até novembro, foram realizados 7.393 atendimentos a casos de queimaduras no HM Tatuapé, sendo 90% dos atendimentos ambulatoriais, divididos entre emergenciais e internações em geral. Do total, 2.626 foram por líquidos escaldantes, seguido de 664 por contato com ferro (moto, panela, por exemplo) e 616 por queimadura por álcool.

Em 2022, foram atendidas 7.038 vítimas de queimaduras em geral no hospital. Cerca de 90% dos acolhimentos foram ambulatoriais, sendo que os líquidos escaldantes permaneceram como maior causador de queimaduras, com 2.679 casos, seguidos de 690 de casos de queimadura por álcool, e de casos de queimaduras causadas por fogo, com 591 atendimentos.

O CTQ conta com equipe especializada e multiprofissional formada por cirurgiões plásticos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social e nutricionista.

Recomendações

As queimaduras por fogos de artifício podem ser graves e até mesmo fatais. Para evitar acidentes, é importante tomar alguns cuidados, como:

Não manipule fogos de artifício sem supervisão de um adulto responsável;

Siga as instruções de uso e armazenamento descritas na embalagem;

Não solte fogos de artifício na direção de outras pessoas;

Mantenha distância de pessoas que estejam soltando fogos de artifício;

Não deixe crianças sozinhas perto de fogos de artifício.

Dicas de primeiros socorros para queimaduras:

Limpar a área afetada com água corrente até retirar o resíduo do material que causou a queimadura;

Após a limpeza, aplicar uma compressa fria no local e procurar atendimento médico.

A população pode encontrar a unidade de saúde mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.