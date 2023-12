Saúde alerta para cuidados que devem ser tomados durante a temporada das festas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alerta para os cuidados que as pessoas precisam ter com a saúde e a alimentação durante as festas de fim de ano. De acordo com a médica e nutróloga do Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio – Tatuapé, Juliana Moraes Branco, o excesso de consumo de alimentos gordurosos ou ultraprocessados pode ocasionar problemas metabólicos e sobrecarregar o fígado, o pâncreas e o sistema digestivo, causando má digestão, azia e outros desconfortos que atrapalham o funcionamento correto do corpo.

Também é preciso ficar de olho no consumo de bebida alcoólica, que deve ser feito com moderação, pois o excesso pode causar acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, cirrose e coma alcóolico.

A dica da profissional é maneirar nas porções e dar preferência a verduras, legumes e carnes brancas, como aves e peixes. Beber bastante água e intercalar as doses de bebidas alcoólicas com sucos de fruta ou água. “Caso tenha exagerado, é importante recuperar os hábitos saudáveis nos dias seguintes e se alimentar corretamente, em menor quantidade, além de se hidratar bastante para contrabalancear os excessos”, aconselha a médica.

Alguns cuidados sanitários devem ser tomados com os alimentos que sobraram nas ceias para evitar intoxicação alimentar. As bactérias patogênicas podem causar surtos gastrointestinais e, por isso, é importante observar as condições de higiene e de armazenamento, tais como embalagens, validade e temperatura para a conservação dos alimentos. Segundo Juliana, as comidas precisam ser consumidas em até cinco dias após a data do preparo.

Ao congelar os alimentos, divida-os em pequenas porções, que podem ficar armazenadas no freezer por até 30 dias. É preciso descongelar a quantidade exata que for consumir, dentro da própria geladeira e descartar as sobras.

Caso a pessoa apresente intoxicação alimentar ou sintomas como vômito, diarreia, sangue nas fezes, dores abdominais ou ocorrências mais graves em função do consumo excessivo de álcool, a exemplo do coma alcoólico, é recomendável buscar atendimento na uma unidade de saúde mais próxima da residência. É possível consultar os endereços por meio da plataforma Busca Saúde, no link: buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.