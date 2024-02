“Saudade de Você”, hit de Duda Beat, embala a novela Renascer da TV Globo

Na última segunda-feira (5), a novela “Renascer” deu início à sua segunda fase, ou seja, trinta anos se passaram desde o começo do enredo da obra, que agora chega aos dias atuais. E põe atuais nisso! Quem marcou presença na trilha sonora do folhetim nos últimos capítulos foi ninguém mais, ninguém menos que Duda Beat. Com o hit “Saudade de Você”, a cantora embalou uma longa cena entre os atores Rodrigo Simas, Pedro Neschling e Sophie Charlotte.

Lançada em novembro do ano passado, a música marcou o retorno solo de Duda Beat aos holofotes, iniciando uma nova era em sua carreira. Com quase 2 milhões de streams, “Saudade de Você” foi inspirada em artistas ícones como Madonna, Robyn, Kylie Minogue e Miley Cyrus. O clipe, que já ultrapassa mais de 1.5 milhão de views, provoca e conduz quem assiste a um lugar não demarcado. Um ambiente industrial, em concreto, valorizando contrastes, luzes, brilhos e sombras. Um toque do passado como uma janela para o futuro.