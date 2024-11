Satélite da SpaceX cai na Terra e gera rastro de fogo no céu

Na noite de 9 de novembro, um espetáculo celeste intrigou moradores de quatro estados norte-americanos, quando uma bola de fogo rasgou o céu pouco após as 22h, no horário local. O fenômeno, inicialmente interpretado como um meteoro, foi observado em regiões do Colorado, Kansas, Texas e Oklahoma, com a maioria dos relatos provenientes das proximidades de Oklahoma e da área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

A Sociedade Americana de Meteoros recebeu 36 notificações sobre o evento luminoso, que se destacava por sua intensidade e trajetória no firmamento. Contudo, investigações preliminares indicam que a origem da luz radiante não está associada à entrada de um meteoro na atmosfera terrestre, mas sim à possível desintegração de um satélite pertencente à constelação Starlink da SpaceX.

Lançada em 2022, essa frota de satélites tem como objetivo expandir a cobertura global de internet. A ocorrência destaca os desafios enfrentados por iniciativas espaciais modernas e levanta questões sobre o impacto ambiental e a segurança dos equipamentos lançados em órbita.