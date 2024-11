Sasha Meneghel revela desafio em lidar com a pressão da fama e planos de carreira

No episódio desta segunda-feira (18) do programa “Sábia Ignorância”, transmitido pelo canal GNT, a modelo e estilista Sasha Meneghel participou de um debate enriquecedor sobre sustentabilidade. Acompanhada pela apresentadora Gabriela Prioli e pela cientista Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Sasha destacou seu compromisso com práticas sustentáveis no setor da moda.

Criada em um ambiente familiar que priorizava o respeito à natureza e aos animais, Sasha confessou que, durante a adolescência, evitava discussões sobre questões ambientais por receio das mudanças que elas poderiam implicar. “Na faculdade, mergulhei mais profundamente nesses temas. Durante a juventude, evitamos esses tópicos como se fossem assustadores. Muitos termos são complexos ou simplesmente evitamos por medo do desconhecido”, refletiu Sasha.

A estilista relembrou sua trajetória acadêmica em Nova Iorque, onde cursou Moda e desenvolveu uma compreensão mais ampla sobre a interseção entre moda e sustentabilidade. “A sustentabilidade era um tema recorrente nas discussões acadêmicas e isso moldou minha visão atual aqui no Brasil”, comentou.

Sasha compartilhou também os desafios de implementar práticas sustentáveis em sua grife. Ela explicou que a escolha de materiais eco-friendly nem sempre é fácil ou econômica. “Na nossa primeira coleção, apenas dois dos 34 produtos continham poliéster. Planejamos neutralizar nosso impacto ambiental nos próximos 5 a 10 anos, mas é uma jornada complexa”, afirmou.

Além das dificuldades intrínsecas ao mercado da moda sustentável, Sasha mencionou as pressões externas devido à sua origem familiar. “Lidar com críticas por ser filha da Xuxa foi desafiador. Contudo, vejo os feedbacks construtivos como uma oportunidade de melhoria contínua”, disse ela.

Ao ser questionada sobre o desejo de maternidade e os dilemas associados à criação de filhos em um mundo em transformação, Sasha expressou sua aspiração de ser mãe. “É um sonho ser mãe e acredito que isso incentiva um esforço maior para melhorar o mundo para as futuras gerações”, declarou.

O programa “Sábia Ignorância” é exibido às segundas-feiras, às 21h45, no GNT e está disponível no Globoplay.