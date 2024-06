Sargento do Exército troca tiros com PMs, mata um e é morto

Um sargento do Exército Brasileiro, suspeito de agredir a esposa, morreu em uma troca de tiros com policiais militares na manhã do domingo (9) em Manaus. Um PM também morreu e outro ficou ferido.

A agressão contra a mulher, que é aluna soldado da Polícia Militar, aconteceu na casa do casal, na avenida Leonardo Malcher.

O marido teria atirado contra os policiais militares, iniciando um confronto. Um soldado da corporação foi atingido na cabeça e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu. Um sargento da PM foi ferido na perna e teve alta médica na noite deste domingo (9).

O suspeito morreu após ser atingido por agentes da Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano). Segundo a PM, o sargento do Exército também recebeu a Tropa de Choque com disparos. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atestou o óbito na residência.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.