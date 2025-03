Sargento da PM reage a assalto em Campinas e suspeito fica ferido

Na manhã do último domingo (2), um sargento da Polícia Militar de Campinas, São Paulo, enfrentou uma situação crítica ao ser abordado por criminosos na Rodovia Santos Dumont. O incidente resultou no ferimento de um dos assaltantes e na apreensão de dois menores envolvidos na ação.

A ocorrência se deu na área do Jardim Fernanda, onde, segundo informações do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), quatro indivíduos participaram da tentativa de roubo. O policial, que seguia para o trabalho, foi surpreendido por um dos assaltantes que estava armado.

De acordo com a Polícia Militar, enquanto um dos homens apontava uma pistola em direção ao sargento, outros dois criminosos subiram na motocicleta do policial. O garupa, munido da arma, ameaçou o agente. Diante da situação de risco, o sargento decidiu reagir e disparou várias vezes contra os assaltantes.

Um dos bandidos foi atingido pelos disparos e os demais conseguiram fugir em direção a uma área de vegetação, abandonando a moto no local. A polícia rapidamente iniciou as buscas e conseguiu capturar um dos fugitivos, que confessou a participação no crime e forneceu informações sobre o envolvimento de um primo na ação.

Em uma operação subsequente no endereço indicado pelo suspeito, os policiais localizaram outros dois envolvidos, ambos com idades de 14 e 15 anos. A arma utilizada na tentativa de assalto foi identificada como uma réplica. Enquanto isso, o quarto criminoso permanece foragido.

A situação destaca não apenas os riscos enfrentados pelos profissionais de segurança pública, mas também a crescente preocupação com a participação de menores em atividades criminosas na região.