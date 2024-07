Sargento da PM é morto a tiros em posto de combustível no RJ

Um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi morto alvejado em um posto de combustíveis em Itatiaia (RJ) na quinta-feira (25).

Vanderlei da Silva Pereira, de 40 anos, estava de folga. O caso ocorreu por volta das 20h às margens da rodovia Presidente Dutra.

Um vídeo das câmeras de segurança mostra a chegada dos criminosos. Um grupo de homens mascarados e com armas descem de um Jeep Renegade branco.

Alguns deles vão em busca do policial militar, que está no restaurante do posto. Enquanto isso, outros criminosos armados ficam próximos ao carro dando cobertura.

A ação dura menos de 40 segundos. Após os tiros, eles entram no carro e fogem do local. O sargento não resistiu aos ferimentos.

A 99ª DP, de Resende, está investigando o caso. A polícia informou que até o momento não se sabe a autoria e motivação do crime. Vanderlei estava na Polícia Militar desde abril de 2011 e era do 37º BPM.