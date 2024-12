Sargento aposentado é alvo de investigação após disparar contra crianças em Itanhaém

A Polícia Civil de Itanhaém, no litoral paulista, está conduzindo uma investigação sobre um incidente envolvendo um sargento aposentado da Polícia Militar, identificado como Claudio De Fontes Alves. O episódio, ocorrido na Rua Humberto Ladalardo, bairro Savoy, no último sábado, gerou grande repercussão após o ex-militar ser flagrado atirando na direção de crianças que o alertaram sobre sinais de trânsito.

De acordo com as informações obtidas, o caso foi formalizado na delegacia do 3º Distrito Policial de Itanhaém na segunda-feira subsequente ao ocorrido. O ex-sargento apresentou-se às autoridades para prestar esclarecimentos, e sua arma foi confiscada para análises periciais.

O incidente foi registrado por câmeras de segurança que mostram um grupo de crianças brincando na rua quando o veículo do aposentado se aproximou. Uma das crianças alertou o motorista para “ligar a seta” e outra pediu para “acender o farol”. Em resposta, após dar marcha à ré, o ex-policial desceu do carro e disparou em direção aos menores.

Nenhuma pessoa ficou ferida durante a ação. O pai de uma das crianças envolvidas relatou à Polícia Civil que ouviu um som semelhante a fogos de artifício antes de sua filha retornar correndo para casa. Ele também tentou identificar o suspeito, mas não obteve sucesso.

O caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo conforme os parâmetros do Estatuto do Desarmamento. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre os disparos no domingo anterior, mas não conseguiu localizar o responsável naquele momento.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou que não houve feridos e destacou que as investigações prosseguem sob sigilo para assegurar a integridade dos procedimentos policiais. As circunstâncias envolvendo os disparos estão sendo minuciosamente apuradas para determinar as medidas cabíveis contra o sargento reformado.