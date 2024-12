Sarau comemora 57 anos de inauguração da Biblioteca Cecília Meireles

A Biblioteca Cecília Meireles, em Santo André, recebe neste sábado (7) um sarau em comemoração ao aniversário de 57 anos de inauguração do equipamento cultural. A celebração terá início às 13h30, com acesso gratuito do público.

Inaugurada em 17 de dezembro de 1967, a Biblioteca Cecília Meireles passou recentemente por obras de revitalização, entregues em abril deste ano.

O sarau que será realizado neste sábado reúne literatura, poesia, música, causos e memórias, com microfone aberto a todos, não sendo necessário se inscrever. Assim, é possível – a quem quiser participar – cantar, recitar poemas, contar histórias, causos, divulgar livros ou simplesmente assistir as apresentações. Não há necessidade de inscrição prévia.

Este será o oitavo sarau da Biblioteca Cecília Meireles desde a reinauguração. O evento é uma das ações que consolida o novo perfil deste tradicional equipamento cultural, com novas atividades culturais, oficinas, grupos de regate às memórias do bairro, atividades de leitura, entre outras.

A Rede de Bibliotecas de Santo André (Rebisa) inclui a Biblioteca Central Nair Lacerda, a distrital Cecília Meireles, dez unidades ramais localizadas nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André), além de quatro temáticas em literatura, artes plásticas, dança e artes dramáticas e a biblioteca digital.

Serviço

Sarau da Biblioteca Cecília Meireles

Data: 7/12 (sábado)

Horário: a partir das 13h30

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/n – Parque das Nações (ao lado da Basílica Nosso Senhor do Bonfim)

Entrada gratuita