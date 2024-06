Sarah Weizman brilha no tênis de mesa de Santo André

Santo André se tornou a casa de uma nova joia do tênis de mesa brasileiro. A jovem Sarah Weizman, de 11 anos, escolheu junto com a família se mudar para Santo André para seguir se aperfeiçoando na modalidade. Apesar de convite de outras cidades, inclusive da região do ABC, a mesa tenista preferiu a boa estrutura andreense, que possui ginásio próprio no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.

Sarah jogava antes pela cidade de Bertioga/SP, onde já mostrava talento, mesmo estando apenas há dois anos disputando a modalidade. “Um vizinho jogava e me mostrou o esporte. Comecei a pegar gosto, treinar e fui indicada a jogar por um clube da cidade. Aos poucos fui crescendo, passei a disputar campeonatos e hoje estou em Santo André”, contou a atleta, que já representa a Seleção Brasileira em sua categoria, e está inserida no “Diamantes do Futuro”, projeto da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para desenvolvimento de talentos da modalidade.

O programa conta com encontros online e presenciais, sendo realizadas palestras com ídolos do tênis de mesa passando suas experiências e motivando os jovens talentos, conversas com treinadores, camps de treinamento intensivo e mais atividades de desenvolvimento.

Com uma vasta coleção de medalhas e troféus, Sarah já esteve no pódio em competições municipais, estaduais e nacionais. Além disso, tem importantes vitórias em Sul-Americanos, no Paraguai e Bolívia, e ainda o Mundial, disputado neste ano no Chile.

“Gostei muito de todos os países que visitei, aprendendo a cultura e também as formas de jogar. No Mundial tive o desafio de me adaptar, principalmente com as diferentes táticas das jogadoras, sempre estudando os erros das adversárias e cresci também no meu jogo”, disse, lembrando que disputará em agosto o Pan-Americano e que o foco é trazer uma nova medalha dentre as de ouro, prata e bronze, que já possui.

Apesar da pouca idade, Sarah mostra amadurecimento, evoluindo a cada dia na parte técnica, tática, física, mas sobretudo na mental. “Aprendi a liderar mais a cabeça, focar no meu jogo, sem ficar nervosa. Aqui em Santo André, os treinadores e dirigentes, e os atletas, conversamos todos sobre tudo e isso funciona bem para o momento de realmente jogar”.

Já se sentindo andreense, Sarah foca agora em prosseguir evoluindo, representando o Brasil e principalmente Santo André. “Não desista do sonho, não é fácil, mas persista para chegar ao sucesso. Lá na frente estará um caminho muito bom. Quero agradecer ao prefeito Paulo Serra, a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, aos meus treinadores, coordenadores, patrocinadores, meus pais, além de toda equipe que me acompanha, com fisioterapia, preparação física”, finalizou.