Sarah Andrade mostra bastidores do Carnaval no Rio em documentário íntimo

No 4° episódio de sua série documental intitulado “Espiã(do) Carnaval”, Sarah Andrade desembarca no Rio de Janeiro para mostrar todo lado cultural e comercial da Marquês de Sapucaí. A produção faz parte de um projeto inovador no qual a influenciadora e empresária vem registrando toda sua experiência de viajar para cinco destinos em cinco dias durante o período carnavalesco.

Com o intuito de mostrar como funciona todo o processo corporativo de uma das maiores festividades do país, Sarah aproveitou a folia para exibir na prática como funcionam alguns assuntos como Brand Experience, Seeding, Naming Rights e Social Media. Já na cidade carioca, a empresária explicou um pouco mais sobre o marketing de parceria, exibindo a maneira em que colabora com algumas marcas trocando serviço por de divulgação.

“O marketing de parceria funciona com as pequenas e médias empresas que trocam serviços ou produtos com influenciadores para conseguirem divulgar seus estabelecimentos ou trabalhos. Tem muitas pessoas que ainda têm medo de realizar essa troca, mas para construir uma visibilidade no Instagram, por exemplo, vale a muito pena para o profissional”, explica.

A influenciadora revela que seu desejo é inspirar outros profissionais e destacar a importância de adotar uma estratégia de marketing, principalmente em períodos como o Carnaval. “Existem muitas ações e ativações que as marcas e as empresas podem fazer para misturar o físico com o digital, para atrair audiência e para divulgar também. Quero muito que os empresários, os empreendedores, entendam mais dessas estratégias e apliquem nos negócios. Assim como também possam ver que é possível misturar trabalho e diversão”, declarou.