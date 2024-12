Saques superam depósitos na poupança em novembro

O Banco Central divulgou hoje (6), em Brasília, que as retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 2,931 bilhões durante o mês de novembro. De acordo com o relatório da instituição, os brasileiros depositaram um total de R$ 340,490 bilhões na poupança ao longo do período, enquanto as retiradas somaram R$ 343,421 bilhões.

O documento também revela que a rentabilidade da poupança no mês foi de R$ 5,631 bilhões, resultando em um saldo total de R$ 1,021 trilhão na caderneta. Em comparação com novembro do ano anterior, quando a saída líquida foi de R$ 3,305 bilhões, observa-se uma diminuição no fluxo negativo.

No que diz respeito aos investimentos direcionados ao crédito imobiliário (SBPE), o relatório aponta que foram registrados depósitos de R$ 294,182 bilhões contra saques de R$ 295,552 bilhões. Já para o crédito rural, os valores depositados atingiram R$ 46,308 bilhões e as retiradas totalizaram R$ 47,869 bilhões.

Quanto à captação líquida desses segmentos, os dados indicam que o SBPE apresentou um saldo positivo de R$ 1,369 bilhão. Por sua vez, os recursos alocados no crédito rural tiveram uma captação líquida de R$ 1,561 bilhão. Esses números evidenciam uma ligeira melhora nos investimentos ligados ao setor agrícola em relação ao crédito imobiliário.