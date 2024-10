Saquarema recebe pelo segundo ano evento de acesso da Street League Skateboarding

Em um ano marcado pelo sucesso dos skatistas profissionais brasileiros em grandes eventos mundiais, a nova geração da modalidade street terá uma grande oportunidade de ingressar na elite do esporte. No dia 26 de outubro, a Turfa Skatepark, em Saquarema (RJ), será o palco pelo segundo ano consecutivo do SLS Select Series, evento de acesso à SLS que oferece a chance de competir em um evento da liga em 2025.

Com entrada gratuita e uma arquibancada inédita para receber o público com conforto, os fãs poderão acompanhar a jornada de novos talentos rumo ao maior circuito de skate street do mundo.

“O SLS Select Series é um evento muito importante para o crescimento do skate brasileiro, que reúne os melhores atletas jovens da categoria em busca de ascensão e prestígio na maior liga de street da atualidade. Além da competição, representa uma grande oportunidade para que novos talentos possam competir no mesmo formato que os grandes skatistas do mundo”, explica Gabriel Naccarato, Head de Marca da SLS Brasil. “Sua realização pelo segundo ano consecutivo no Brasil mostra a relevância da nossa cena e a importância que a Liga dá ao país”, completa

A competição contará com duas seções: Linhas e Manobras Únicas, onde cada skatista terá a chance de brilhar em um formato que valoriza tanto a técnica quanto a criatividade. Na seção de linha, os skatistas terão duas oportunidades de 45 segundos para mostrar suas habilidades. Já nas manobras únicas, cinco oportunidades para realizar as manobras mais desafiadoras de seus repertórios. A pontuação final será composta pelas quatro melhores notas entre as duas seções, sendo que no máximo uma pontuação de linha pode ser computada.

As disputas serão realizadas em baterias determinadas conforme o número de skatistas confirmados no evento, com os seis melhores skatistas de cada bateria avançando para as finais. Na rodada final, a ordem de disputa será definida pelos pontos conquistados, com os melhores disputando por último. Seguindo o formato tradicional do SLS Championship Tour, as finais terão dois ajustes na ordem dos skatistas: ao término da seção de linha e antes da última manobra individual.

Além de conquistarem acesso a um dos principais eventos da modalidade, os skatistas disputarão importantes prêmios em dinheiro:

1º lugar feminino e masculino: R$12.000,00 + Convite para um evento SLS em 2025

2º lugar feminino e masculino: R$7.000,00

3º lugar feminino e masculino: R$5.000,00

As finais do SLS Select Series 2024 serão transmitidas ao vivo pelo canal SporTV2. O evento terá cobertura integral no Instagram da SLS Brasil.

“O Select é mais uma oportunidade da descoberta e desenvolvimento de novos atletas da modalidade, favorecendo a evolução dos mesmos”, afirma Andrey Souza, Gestor de projetos e eventos AEESB.

Esporte como ferramenta de desenvolvimento

Conhecida como o Maracanã do Surfe, Saquarema tem investido pesado em sua infraestrutura de esportes e eventos para fomentar o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Um exemplo deste investimento é o Turfa Skatepark, localizado no Complexo Esportivo e de Lazer Eldon Armond Bravo. Inaugurado em julho de 2023, no bairro Turfa, o espaço tornou-se mais uma opção de lazer da cidade, sobretudo para crianças e jovens, além de sediar eventos e aulas de skate para a população.

“Temos visto como o skate está ganhando espaço no cenário esportivo mundial. Aqui em Saquarema não é diferente. Além da Turfa, construímos outras pistas de padrão e qualidade internacional em bairros como a Barreira e Barra Nova. Acreditamos que o esporte é ferramenta importante para o desenvolvimento social da nossa cidade e, assim como no surf, vôlei ou esportes aquáticos, estamos transformando Saquarema na referência esportiva em todo o país”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Durante o SLS Select Series, será realizada uma ação social com a marca Drop Dead, que doará shapes para a Saquarema Skate School, contribuindo para o desenvolvimento de jovens skatistas da região.

O SLS Select Series tem patrocínios da Prefeitura de Saquarema, Vivo e Snickers, e apoios de Drop Dead, New Era e Layback Water. O evento é realizado pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e pela AEESB. Parceiro de mídia SporTV.

Para outras notícias da Street League Skateboarding, incluindo atualizações do Championship Tour, informações de transmissão, e muito mais, acesse o site oficial da SLS. Siga a SLS no Instagram e Facebook. Conheça também o Instagram da SLS Brasil.