Sapore abre inscrições para o Projeto Pescar 2025

A Sapore, multinacional brasileira no segmento de Alimentação e Facilities, por meio da Associação Daniel Mendez, anuncia o início das inscrições para o Projeto Pescar, que tem como objetivo a capacitação de jovens entre 16 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Para concorrer a uma das 20 vagas, o jovem deve estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e precisa estar disponível para estudar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. As vagas são destinadas para jovens de Campinas e Região.

O Projeto Pescar foi implementado na Associação Daniel Mendez, em 2012, e já formou mais de 270 jovens. No programa, os participantes têm acesso a temas que permitem o desenvolvimento pessoal e profissional por meio de uma metodologia que aborda diversas áreas, como autoconhecimento, inteligência emocional, meio ambiente, comunicação, tecnologia, empreendedorismo e ambiente de trabalho, entre outros assuntos.

As atividades do Projeto Pescar são aplicadas pela Associação Daniel Mendez localizada na sede da Sapore, no Swiss Park, em Campinas, no período de 27 de janeiro até 19 de novembro de 2025. As inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro, por meio do link.

Emily Souza Guilhem, uma das participantes do projeto, ingressou em 2021 aos 17 anos. Após concluir o curso, Emily foi contratada como aprendiz administrativa pela própria Sapore. A jovem se destacou e, mesmo depois do fim do programa, ela continuou na empresa, agora como auxiliar administrativa, no Departamento Pessoal.

“Foi uma experiência incrível fazer parte do Projeto Pescar, pois todas as aulas que tivemos foram com o objetivo de preparar e ensinar o jovem para o ambiente corporativo e a forma que devemos lidar com as pessoas em nossa volta. E isso me ajudou muito, tanto no meu desenvolvimento pessoal quanto profissional”, disse Emily.

Luigi Adriano Silva Lima, outro participante, embarcou nessa jornada no ano passado, também aos 17 anos, inicialmente para estagiar na área de marketing e, depois, também foi contratado como auxiliar administrativo. O programa impactou positivamente sua vida, permitindo-lhe refletir sobre seu futuro profissional e destacando a relevância do Projeto Pescar em sua trajetória.

“No começo, achei o curso super desafiador, mas bem legal. Desde que entrei estou gostando demais e acredito que o projeto impactou muito minha vida, fez eu refletir em qual ação eu tomaria para meu futuro profissional”, disse Luigi.

Emily e Luigi são algumas das inúmeras histórias inspiradoras que passaram pelo Projeto Pescar, que tem contribuído para o desenvolvimento de jovens talentos, abrindo portas para um futuro promissor e oferecendo oportunidades de crescimento para aqueles que, um dia, enfrentaram desafios em suas jornadas.

