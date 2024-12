São Silvestre e Réveillon: Linha 4-Amarela é a melhor opção para ir à avenida Paulista no dia 31 

Para quem vai participar ou assistir à 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, uma das melhores opções para chegar até a avenida Paulista é utilizar a Linha 4-Amarela de metrô, administrada pela ViaQuatro. A saída da Estação Paulista-Pernambucanas está a aproximadamente 600 metros da largada da competição, localizada entre as ruas Frei Caneca e Augusta.

Com a interdição da avenida Paulista em ambos os sentidos, entre a rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, a partir de segunda-feira (30), e o bloqueio da maioria das vias transversais a partir das 0h do dia 31, o transporte sobre trilhos é a melhor alternativa para se deslocar com previsibilidade e segurança, evitando o trânsito local.

Considerada uma das principais corridas de rua do mundo, a São Silvestre terá largada a partir das 7h45 do dia 31 de dezembro (para cadeirantes). Às 7h40, começa a prova da Elite Feminina, seguida da Elite Masculina, às 8h05. A expectativa é de um público de 37 mil participantes, que percorrerão 15 km pelas principais ruas e avenidas da capital.

Operação especial para Réveillon na Paulista

A ViaQuatro organizou uma operação especial na Linha 4-Amarela para garantir que todos cheguem e retornem do Réveillon na Paulista com segurança e comodidade. As estações Paulista-Pernambucanas (a 300 metros do palco) e Higienópolis-Mackenzie funcionarão ininterruptamente durante toda a noite da virada.

As demais estações das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda estarão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã. Após esse horário, o acesso será permitido apenas para desembarque e transferência. Equipes de atendimento e segurança estarão reforçadas para atender ao público.

A abertura do palco, onde ocorrerão os shows, está marcada para as 16h30 do dia 31 de dezembro, com o evento se estendendo até as 2h do dia 1º. A Prefeitura de São Paulo estima que a festa reunirá mais de 2 milhões de pessoas, número semelhante ao registrado na virada do ano passado.



Se beber, vá de metrô

Utilizar o transporte público, como o metrô, é a melhor opção para se locomover com segurança, especialmente para quem planeja consumir bebidas alcoólicas durante a celebração. Vale lembrar que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos trens e nas estações.

Outra recomendação é planejar a viagem com antecedência, adquirindo os bilhetes antes do dia do evento para evitar filas e aproveitar ao máximo os momentos da festa. Para quem vai curtir o Réveillon, o metrô oferece uma maneira prática, segura e sustentável de celebrar a chegada de 2025.