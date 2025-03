São Pedro (SP) é palco de recorde paulista de voo livre com voo de 265 km de distância

Localizada na encosta da Serra do Itaqueri, rodeada por natureza exuberante e a cerca de 200 km de São Paulo, a Estância Turística de São Pedro, conhecida por sua beleza natural e atrativos culturais e gastronômicos, se firmou como um destino de referência para pilotos de todo o Brasil em busca das condições ideais para a prática do voo livre. No início de março, a cidade foi palco de grandes voos em dois dias consecutivos e do recorde paulista.

No dia 6 de março, o piloto Gilberto Silva da Costa, natural de São Pedro, atingiu a marca de 201 km de distância. Já no dia seguinte, o piloto paulistano André Fernandes superou o feito, decolando da rampa leste num voo de impressionantes 265 quilômetros, realizado em cerca de seis horas.

O Estado de São Paulo conta com mais de 40 rampas de voo livre oficiais, regulamentadas por órgãos públicos e entidades da área. Nelas, no total, foram realizados 72.256 voos livres registrados em 2024, segundo o site XC Brasil. Abundante em verde, São Pedro conta com 611.272 quilômetros quadrados de área, oferecendo paisagens deslumbrantes que atraem aventureiros e amantes dos esportes aéreos.

A cidade atualmente possui três rampas regulamentadas: a Rampa Leste, a Rampa do Cristo (de quadrante SO) e a Rampa do Celeiro (quadrante NE). Além dessas rampas, há a Rampa do Raymundo (quadrante NO) em vias de oficialização e a famosa Rampa Sul (quadrantes S e SE), palco de grandes voos e grandes públicos.

Em 2024, a cidade registrou cerca de 2000 voos livres, mas espera aumentar consideravelmente esses números, com o objetivo de se destacar como um destino de referência para saltos e voos, especialmente de parapente, asa delta e balões.

Responsável pelo recorde que decolou de São Pedro, André Fernandes conheceu o voo livre ainda na infância, quando morou próximo à rampa sul de São Pedro e passava horas admirando os pilotos sobrevoando a região. Em 2017, ele realizou seu primeiro curso de voo livre e se apaixonou pelo esporte. Desde então, passou a frequentar São Pedro todos os finais de semana.

“Nesse período ainda tínhamos acesso à rampa sul, que, por sinal, faz uma falta enorme, tanto para a comunidade do voo como para a cidade. A rampa possui um grande potencial de atrair e movimentar o turismo, uma vez que é uma das melhores rampas do estado de São Paulo, possibilitando decolagens simultâneas de três quadrantes diferentes: Sul, Sudeste e Sudoeste”, disse o piloto.

André Fernandes estima ter sobrevoado por cerca de oito cidades no voo recorde de 07 de março. “Nós pilotos consideramos um voo com a distância de 100 km como um dia muito bom, mas existem aqueles dias especiais, quando tudo conspira para o bem, ‘o dia perfeito’, é como um “swell” de ondas perfeitas para surfar. E nesta semana tivemos dois desses dias”. Estando ciente da previsão, sentiu-se otimista pois sabia que se tratava de um “dia especial” para realizar seu objetivo inicial de completar os 200 km de distância, decolando por volta das 11h30 da manhã.

O piloto destaca a importância de se manter positivo, com foco e fé, para atingir seu objetivo. “Segui entre altos e baixos, tomando decisões o tempo todo, atento aos instrumentos e a tudo ao meu redor. Às 16h30, aproximadamente, já havia cumprido minha meta de voar 200 km, mas ainda tinha mais pela frente.

Mantive o foco e percebi que havia possibilidade de quebra do recorde estadual, e desta forma, voei até o pôr do sol às 17h56 da tarde com a incrível marca de 265 km de distância. Agradeci muito a Deus pelo privilégio de poder atingir essa marca, e muito feliz que tenha sido de São Pedro, essa cidade maravilhosa que eu tenho um carinho muito especial”, destacou.

O Secretário de Turismo de São Pedro, Fábio Pontes, destaca que São Pedro tem uma vocação natural para se tornar um destino de referência nacional e internacional para a prática de esportes aéreos. “O trabalho contínuo em prol da regulamentação das rampas e o incentivo ao turismo de aventura são fundamentais para que possamos consolidar ainda mais nossa cidade como um polo para pilotos e turistas. Estamos felizes com os sucessivos recordes e confiantes de que o crescimento do voo livre em nossa região será um motor de desenvolvimento para o turismo local, trazendo benefícios econômicos e visibilidade para a nossa cidade”, finalizou.