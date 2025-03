São Paulo vive expectativa por retorno de Luiz Gustavo na semifinal

O São Paulo Futebol Clube reiniciou suas atividades na quarta-feira, 5 de março, em preparação para o aguardado confronto contra o Palmeiras. O embate, marcado para a próxima segunda-feira, 10 de março, às 21h35 (horário de Brasília), acontecerá no Allianz Parque e corresponde à semifinal do Campeonato Paulista.

A grande expectativa da equipe tricolor gira em torno do retorno do volante Luiz Gustavo. O jogador vem se recuperando de uma fratura em um dedo do pé esquerdo, lesão esta que o afastou dos gramados durante a pré-temporada. Com a recente cirurgia de Pablo Maia, um dos principais nomes do elenco, Luiz Gustavo surge como uma opção valiosa para reforçar a formação da equipe.

Após deixar o departamento médico na semana passada, Luiz Gustavo voltou aos treinos com seus companheiros e pode ser incluído na lista de convocados para o importante duelo conhecido como Choque-Rei. A comissão técnica liderada por Luis Zubeldía parece inclinada a colocá-lo no banco de reservas, mesmo que ele esteja retornando agora.

No último jogo das quartas de final do Paulistão, Zubeldía optou por escalar Marcos Antônio ao lado de Alisson no meio-campo, diante da ausência de Pablo Maia. Contudo, essa formação apresentou limitações em termos de marcação, levando o treinador a adotar uma estratégia defensiva com três zagueiros em campo. Essa abordagem já havia se mostrado eficaz anteriormente, especialmente no jogo contra o São Bernardo durante a fase de grupos.

A semifinal será disputada em partida única e, caso o resultado seja um empate após os 90 minutos regulamentares, a definição do vencedor ocorrerá por meio de cobranças de pênaltis.