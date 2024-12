São Paulo vive clima natalino

Cartão-postal da cidade, o Viaduto Santa Ifigênia é o grande homenageado e palco de apresentações artísticas para celebrar a chegada do Natal de 2024. As festividades da 15ª edição do Natal Iluminado foram abertas oficialmente nesta segunda-feira (16), pelo prefeito Ricardo Nunes, com uma celebração inter-religiosa na Catedral da Sé e apresentação da Orquestra Sinfônica Heliópolis com o Coral Baccarelli.

“O Natal Iluminado, com o lançamento aqui na Catedral da Sé, é de fundamental importância para todos nós. Somado a isso, temos o Bacarelli, que vem da comunidade de Heliópolis, que traz o sentimento de comunidade, de comunhão, de paz, de olhar a quem mais precisa”, disse o prefeito Ricardo Nunes, que ressaltou a importância da parceria Governo do Estado, com a Associação Comercial de São Paulo e com os comerciantes para tornar as celebrações ainda maiores e mais bonitas. De acordo com o prefeito, existe uma campanha de incentivo para que os comerciantes e empresários façam a decoração de seus estabelecimentos.

Na Praça da Sé, o espetáculo também é no céu, com um drone iluminado puxando o trenó do Papai Noel. No acesso ao Viaduto Santa Ifigênia, uma árvore de Natal de bolas prateadas gigantes dá boas-vindas aos admiradores.

“Vamos ter um Natal muito bonito. Como diz o terceiro domingo do Advento, o Domingo da Alegria, que antecede o Natal. Ter na cidade muita luz e que contagie o coração de cada um que vive, mora e trabalha, para que cada um seja encharcado no espírito de paz, amor, solidariedade, daquilo de que nossa cidade tem tanto orgulho de ser: a cidade acolhedora, do trabalho, do desenvolvimento econômico, a cidade da cultura de paz.”

Quem caminhou pelo Centro, já iluminado e enfeitado, na noite desta terça não escondeu o encantamento com a decoração e o ambiente mais limpo e seguro da região. Havia muitos pais com crianças peauenas e casais passeando pela região, muitos fotografando os adereços e os pontos coloridos pela iluminação cênica. “Muito boa a iniciativa”, disse o bancário Rafael Cruz, 61 anos, que foi com a filha Barbara Cruz, 13 anos, ao Viaduto Santa Ifigênia para conhecer a decoração. “Está muito linda”, disse a estudante, enquanto fazia uma selfie com uma câmera instantânea Polaroide.

A importância do evento para reforçar a relevância da região central para a cidade foi lembrada pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth. “O Natal Iluminado vai muito além da iluminação física de cada ponto do Centro da cidade de São Paulo, é um Natal do pertencimento. Um Centro vivo, onde as nossas crianças podem estar nas suas praças. O nosso Natal Iluminado que dá uma cor especial a pontos da região central tem ficado cada vez mais assistido, vigiado e seguro.”

Com programação até o dia 26 de dezembro, o Natal Iluminado é uma iniciativa da Associação Comercial do Estado de São Paulo (ACSP), com apoio da Prefeitura de São Paulo, que realiza e apoia outras ações pela cidade para comemorar o ano que termina e celebrar a chegada de 2025, como o Festival de Natal, com apresentações artísticas no Centro (veja mais aqui) e o Natal Radical, no Ibirapuera. A Prefeitura realiza ainda os passeios com os ônibus iluminados até o Parque do Ibirapuera (veja aqui) e prepara uma grande festa para o Réveillon da Paulista (mais informações neste texto).

O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Mateus Ordine, lembrou da importância da data. “O dia de hoje é de muita alegria, em que nós estamos comemorando o início das festas do nascimento de Jesus. Nada melhor do que luz, alegria e muita harmonia para que possamos fazer com que a nossa cidade, a cidade de São Paulo, fique mais humanizada.”

A abertura oficial, uma tradição do Natal Iluminado, foi conduzida por lideranças religiosas. A Sinfônica de Heliópolis, importante projeto musical da maior favela de São Paulo, apresentou um concerto natalino, que começou com o balé O Quebra-Nozes, com a Marcha e depois Vale das Flores.

“Que através da nossa música possamos ajudar cada um a se conectar com seu divino e aproveitarem esse período de Natal para ajudar”, disse o maestro Edilson Venturelli, lembrando da importância da solidariedade e espírito natalino. “Às vezes pensamos que precisamos de um grande gesto para resolver um problema. O maestro Bacarelli começou há 28 anos com 30 crianças e hoje atendemos mais de 1.600 todo ano”, ressaltou, agradecendo ao prefeito, já que a área usada pela instituição é da Prefeitura e teve o uso prorrogado por mais 90 anos.

Na sequência, na frente da Catedral, um cortejo de Reisado, representando a procissão dos Três Reis Magos, convidou o público a festejar e inaugurar oficialmente as atividades do Natal Iluminado.

“Que as luzes que resplandecem nesta cidade tão belamente enfeitada para celebrar o Natal de Jesus Cristo sirvam como recordação ou como este desejo de buscar ver na luz de Deus todas as coisas”, disse o padre Álvaro Moreira.

Cartão-postal

Ponto central das manifestações artísticas, o viaduto Santa Ifigênia, reformado neste ano pela Prefeitura, recebeu uma iluminação cênica, terá apresentação de bandas e um túnel com arte natalina e urbana. As estruturas do antigo viaduto receberão a instalação “Revelando Guido Micheli”, um espetáculo de luzes com projeções feitas a partir de canhões de laser. A instalação destaca a arquitetura da obra do arquiteto italiano, inaugurada em 1913, ligando o Largo São Bento e a Igreja de Santa Ifigênia, dois pontos históricos tradicionais da capital.

Também no viaduto, a instalação “Noéis do Cotidiano” vai apresentar estandartes coloridos e iluminados com releituras da figura do Papai Noel, com roupas de skatistas, garis, motoboy, executivo etc. Desenvolvidos por artistas sob a coordenação de Zé Carratu, serão painéis temáticos distribuídos em toda a extensão do viaduto.

No Largo São Bento, será instalado um túnel de laser com canhões projetando feixes de luz perpendiculares ao chão, com cores natalinas que desenham um caminho a ser percorrido pelo público, para proporcionar uma verdadeira imersão no espírito natalino. Por fim, na Rua Direita, a instalação “Garoa de Natal” complementa o espetáculo visual.

“Essa combinação de arte e tecnologia, além de entreter, também vai emocionar e acolher a população em uma experiência cultural democrática e gratuita. A ideia é festejar e presentear a cidade e os paulistanos”, diz Gui Afif, diretor-geral do Natal Iluminado.

Festival de música no Centro

Durante toda a programação, grupos de cultura popular em cortejos pelo Centro Histórico farão apresentações ao longo do dia. O “Festival de Música Volante” promete alegrar as ruas do Centro Histórico com muita música a partir de quatro apresentações diárias com os grupos “Desfile dos Reis Magos”, o “Auto de Natal Fulô da Aurora”, o “Cortejo de Maracatu – Bloco de Pedra” e o “Cortejo de Natal – Badulaque e Batuntã”.