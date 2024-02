São Paulo visita a Ponte Preta de olho na liderança geral do Paulistão

Após poupar boa parte dos titulares na vitória sobre o Água Santa, o técnico Thiago Carpini deve retomar a escalação principal do São Paulo em duelo com a Ponte Preta neste sábado, às 18h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo é o vice-líder na classificação geral do Paulistão e aparece na ponta do Grupo D, com 13 pontos. Apesar da boa condição no Estadual, a chave em que está o time tricolor não permite cochilos. São Bernardo, Novorizontino e Botafogo de Ribeirão Preto concorrem às vagas na próxima etapa. Um tropeço, portanto, pode complicar a vida tricolor, mas há bastante confiança no elenco para emplacar uma sequência de vitórias e deixar o Santos, líder, para trás.

Carpini tem um desfalque certo para o jogo deste sábado. O meia Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumpre suspensão diante da Ponte. Assim, o treinador terá de buscar um substituto que possa exercer função parecida. Luiz Gustavo e Damián Bobadilla são os principais candidatos a tomar um lugar na equipe e formar dupla com Pablo Maia.

“Destaco sempre a qualidade técnica e competitividade do elenco do São Paulo. A entrega no nosso cotidiano traz reflexos dentro de campo. Isso facilita muito a minha vida. Temos também de valorizar as opções que temos para variar (a equipe) dentro de cada competição e jogo. O compromisso desses atletas fez esse grupo se acostumar a vencer, e essa chama a gente não pode perder”, afirmou Carpini.

Com esse raciocínio, o treinador tem escolhido dar oportunidades a todos os jogadores do elenco do São Paulo. Contra o Água Santa, chances foram desperdiçadas, mas houve importantes participações principalmente com os jovens, como o lateral-direito Moreira, de 19 anos, reserva do experiente Rafinha, que tem o dobro da idade.

Outro ponto positivo do início de temporada do São Paulo diz respeito à artilharia. Os gols estão bastante divididos entre os jogadores. São nove os autores dos 10 gols anotados em 2024. O goleador é o volante Luiz Gustavo, que balançou as redes duas vezes. Também já fizeram a alegria da torcida Calleri, Galoppo, Lucas, Luciano, Diego Costa, Bobadilla, Alan Franco e Juan.

Na Ponte Preta, o cenário é diferente. O time de Campinas também fez 10 gols no Paulistão, ficando atrás apenas do Mirassol, com 11. Mas tem Jeh como o homem-gol. Ele já fez quatro. O problema é que ele será desfalque por receber três cartões amarelos. Apesar do bom ataque, a defesa gera certa preocupação. O time sofre uma média de mais de um gol por partida. A invencibilidade de quatro partidas deixa a equipe confiante para encarar o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SÃO PAULO

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Haquín, Edson e Nilson Junior; João Gabriel, Ramon, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias (Dodô) e Gabriel Novaes. Técnico: João Brigatti.

SÃO PAULO – Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Luiz Gustavo, Wellington Rato e Nikão; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO – 18 horas.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.