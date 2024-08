São Paulo vence o Atlético-GO

O São Paulo venceu o Atlético-GO por 1 a 0 neste domingo (11), no MorumBIS, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O gol foi marcado por André Silva na primeira chegada do Tricolor no jogo. Wellington Rato achou belo cruzamento para André Silva marcar de cabeça.

Zubeldía poupou todos os titulares no jogo. O Tricolor tem uma sequência complicada pela frente com as oitavas de final da Libertadores e o clássico diante do Palmeiras.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 38 pontos e segue no G-6 do torneio. Já o Atlético-GO permanece na lanterna do Brasileirão com 12 pontos.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (15), às 19h, quando visita o Nacional (URU) pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O próximo compromisso do Atlético-GO será contra o Internacional no próximo domingo (18), às 16h.

O JOGO

Pelo segundo jogo consecutivo, o torcedor São Paulo não viu uma exibição de encher os olhos, mas viu o suficiente para a vitória. Se os titulares souberam segurar o jogo e empatar com o Goiás na Copa do Brasil, neste domingo foram os reservas que deram conta do recado vencendo o Atlético-GO.

O Tricolor resolveu o jogo no início em gol de André Silva e, depois, diminuiu a intensidade para administrar o placar. O time só foi levar mais perigo na segunda etapa, quando o Atlético-GO começou a dar mais trabalho. Nestor perdeu boa chance e Romão salvou em cima da linha tentativa de Luciano.

A entrada dos titulares na segunda metade da etapa final melhorou o volume de jogo do Tricolor. Além da chance de Luciano, Ferreira também teve uma oportunidade e por diversas vezes o time poderia ter saído na cara do gol não fosse o erro no último passe. A baixa ficou por conta de Moreira, que saiu de campo lesionado após o chute que deu trabalho ao goleiro Pedro Rangel.

LANCES IMPORTANTES

1×0. Na primeira chegada, aos 14 minutos, Wellington Rato dominou pela direita, cortou para dentro e cruzou com perfeição para André Silva. O centroavante cabeçou bem entre os zagueiros e colocou no fundo das redes.

Defendeu! Aos 19 da segunda etapa, Michel Araujo escapou pela esquerda, invadiu a área e viu a infiltração de Nestor pode dentro. O uruguaio tocou bela bola para o meia revelado em Cotia, mas Pedro Rangel fez grande defesa.

Pedro Rangel! Moreira recebeu na entrada da área aos 24 minutos e soltou a bomba. O goleiro do Atlético-GO caiu para defender em escanteio.

Jandrei! Hurtado recebeu bola na entrada da área, ela sobe e o atacante tentou uma meia bicicleta. O chute saiu forte, mas Jandrei caiu bem para fazer a defesa.

Salva, Romão! O São Paulo fez boa trama pela direita e acionou a infiltração de Luciano. Na saída de Pedro Rangel, ele deu um tapa alto para encobrir o goleiro, mas o Guilherme Romão apareceu para salvar em cima da linha e tirar o segundo gol do Tricolor.

Jandrei! No último minuto, o Atlético-GO chegou com perigo em chute forte de Eli Júnior, mas Jandrei, bem-colocado, fez boa defesa.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 0 Atlético-GO

SÃO PAULO

Jandrei; Moreira (Arboleda), Ferraresi, Sabino e Patryck; Liziero, Marcos Antônio (Ferreira) e Nestor (Bobadilla); Wellington Rato (Erick), Michel Araujo (Luciano) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

ATLÉTICO-GO

Pedro Rangel; Maguinho (Luiz Felipe), Adriano, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas (Eli Júnior) e Shaylon; Alejo (Jan Hurtado), Derek (Joel Campbell) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

Estádio: MorumBIS, em São Paulo-SP

Juiz: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Zubeldía e Liziero; Baralhas

Gols: André Silva (14’/1ºT)