São Paulo vence Grêmio em jogo com golaços no Brasileiro feminino

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Aline Milene foi o nome do jogo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A camisa 7 do São Paulo cometeu um pênalti, mas marcou os dois golaços da virada do São Paulo.

O pênalti de Aline foi polêmico e teve intervenção do VAR. A árbitra não marcou a penalidade em campo, mas foi chamada pelo VAR para revisar. Após ver o lance em que a bola tocou no peito da jogadora do Tricolor antes de bater no braço, ela optou por assinalar o pênalti.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (29), pelo jogo de volta. Os times se enfrentam no Estádio do Canindé, em São Paulo, às 14h45 (de Brasília).

O JOGO

O Grêmio foi a campo com: Lorena; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Raissa Bahia; Jessica Peña, Dayana Rodrigues e Raquel Fernandes; Giovaninha, Ludmila e Cássia. O São Paulo teve como titulares: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline e Camilinha; Mariana, Ariel Godoi e Dudinha.

O primeiro tempo ficou marcado por um pênalti polêmico para o Grêmio. Aos 14 minutos, Dayana Rodrigues finalizou firme, e a bola bateu no peito de Aline antes de tocar no braço da jogadora do São Paulo. Chamada pelo VAR, a árbitra Tainan Bordignon Somensi checou o lance durante quatro minutos e decidiu marcar a penalidade para o Tricolor Gaúcho. Na cobrança, Cássia deslocou Carlinha e abriu o placar.

O São Paulo empatou ainda nos acréscimos do primeiro tempo com um golaço. Pressionando, o Tricolor Paulista chegou à igualdade com Aline. A camisa 7 aproveitou sobra de bola na entrada da área, deu um leve toque de cabeça para ajeitar e emendou um voleio sem deixar a bola cair. Ela quicou na frente de Lorena, que não alcançou.

O segundo tempo foi mais equilibrado, mas teve Aline Milene desequilibrante. As duas equipes fizeram uma etapa mais truncada e de poucas chances de gol. O desequilíbrio veio em novo golaço de Aline Milene aos 32 minutos. Em lance parecido com o do primeiro gol, a camisa 7 do São Paulo recebeu cruzamento na área, dominou e soltou o pé no canto direito de Lorena, que não alcançou. O Grêmio tentou pressionar nos minutos finais, mas sem sucesso.