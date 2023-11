São Paulo vai em busca de mais um título das Paralímpiadas Escolares com a maior delegação

Começa hoje (28), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, a etapa nacional das Paralímpiadas Escolares, o maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O Estado de São Paulo compete com a maior delegação do país, com 385 integrantes, sob coordenação e organização da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). As disputas ocorrem até 1º de dezembro.

Os alunos-atletas disputam 13 modalidades: atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

“O Estado de São Paulo, hoje, é uma potência paralímpica, e com as Paralímpiadas Escolares reitera seu compromisso com a inclusão e a celebração do talento para-atleta. Importante destacar o sucesso do Time São Paulo Paralímpico nos Jogos Parapan-Americanos em Santiago, no Chile, com uma conquista expressiva de medalhas, evidenciando o compromisso e a excelência do nosso estado no apoio ao talento e à inclusão no esporte para pessoas com deficiência. Que essa celebração seja inspiração de novas conquistas por parte dos alunos que participam agora destas Paralimpíadas”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Talento do paradesporto brasileiro e integrante do Time São Paulo Paralímpico, o jogador de goalball Leomon Moreno, que foi prata nos Jogos de Londres 2012, bronze no Rio 2016, ouro em Tóquio 2020 e no Parapan-Americano em Santiago, já disputou as Paralímpiadas Escolares.

O Estado de São Paulo conta com 10 títulos conquista e é o atual campeão das Paralimpíadas Escolares.

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB)

O Centro de Treinamento (CT) Paralímpico Brasileiro celebra foi inagurado em 2016 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A unidade recebeu investimento de R$ 264,2 milhões em obras, sendo R$ 114,6 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 149,6 milhões do Governo Federal, através do Ministério do Esporte. O Estado de São Paulo investiu, ainda, R$ 390 milhões na aquisição do terreno para a implantação do Centro.

Com gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde o início das atividades, o CT tem o objetivo de fomentar o paradesporto, o espaço tem instalações esportivas indoor e outdoor que servem para treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções. Por ano, são promovidos cerca de 300 eventos voltados ao movimento paralímpico, que auxiliam na difusão do esporte paralímpico no Brasil, trabalhando para a inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade.

São, ao todo, 95 mil metros quadrados de área construída. Duas quadras de vôlei sentado, 1 quadra de basquete em cadeira de rodas, 1 quadra de rúgbi em cadeira de rodas, 1 quadra de goalball, 12 mesas de tênis de mesa, 2 tatames de judô, 6 áreas para halterofilismo, 4 para a esgrima, 6 canchas de bocha, centro aquático com 1 piscina olímpica e 1 semi-olímpica, 1 campo de futebol de PC, 1 campo de futebol de cegos, 2 quadras de tênis em cadeira de rodas, 1 pista de atletismo, 1 pista de atletismo indoor, academia para apoio condicionamento físico, fitness e fisioterapia, vestiários, centro administrativo, centro de medicina e ciência do esporte, zona residencial com cerca de 300 leitos, área de apoio do centro de treinamento.

O local também conta com área residencial com capacidade para 280 pessoas, refeitório, lavanderia e um setor administrativo com salas, auditórios e outros espaços de apoio. A área residencial pode ser utilizada por atletas durante a realização de eventos.

Time SP

O Time SP foi criado Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2023, conta R$ 6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 106 atletas de 14 modalidades, que têm representado o Estado e o País em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano. Deste total de atletas, 61 integraram a delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos.