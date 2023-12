São Paulo vai até o Mineirão para estragar festa do Atlético-MG em despedida de Réver

Livre do rebaixamento e já classificado para a próxima Libertadores, o São Paulo ainda quer mais. Depois de acabar com o tabu de não vencer fora de casa no Brasileirão, o time de Dorival Júnior visita o Atlético-MG neste sábado, no Mineirão, com força total, para estragar a festa dos mandantes e procurar terminar o campeonato na melhor posição possível.

Dorival Júnior e sua comissão técnica não pretendem tirar o pé do acelerador restando apenas duas rodadas para o fim do torneio No treinamento desta sexta-feira, eles esboçaram o time que deve começar a partida, além de ensaiar alguns movimentos de bola parada. Em seguida, o elenco viajou para Belo Horizonte.

Ainda sem Calleri, Nestor, Pato, James Rodríguez e Marcos Paulo, machucados, o São Paulo terá a volta de Erison no setor ofensivo, que cumpriu suspensão no duelo com o Bahia. O atacante passa a ser opção para Dorival, que vem sofrendo com a seca de gols desde que perdeu seu camisa 9. A rede balançada diante do time de Rogério Ceni, na última quarta-feira, só veio nos acréscimos, com Caio Paulista, que entrou em campo vindo do banco de reservas.

Além disso, o time tricolor quer estragar a festa mineira. É bem verdade que o Palmeiras já está com o título praticamente ganho. Mas o Atlético-MG ainda sonha com o grito de campeão nacional no final da temporada. Ainda mais jogando no Mineirão, palco de tantas glórias recentes. Mesmo sem grandes pretensões, Dorival Júnior já disse que quer terminar o Brasileirão na melhor condição possível.

“Mesma motivação. Sempre buscando o melhor resultado positivo e respeitando Atlético-MG e Flamengo”, disse Dorival após o confronto com o Bahia. “O trabalho segue, é uma sequência normal e não podemos nos dar por satisfeitos. Temos que ir trabalhando, intensificando e melhorando o rendimento do grupo.”

O Atlético, por outro lado, não quer que nada saia fora dos planos. O time de Felipão tem uma festa preparada para Réver, experiente zagueiro que anunciou a aposentadoria ao final da temporada. O defensor fará sua última partida diante da torcida mineira. O patch “Réver forever” vai estampar o uniforme alvinegro em homenagem ao atleta que defendeu o manto por 355 jogos ao longo de duas passagens. Mesmo reserva atualmente, é bem provável que jogue, até por conta dos problemas defensivos para o duelo deste sábado.

O palco para um festa deste porte não poderia deixar de ser outro: o Mineirão, que já foi o local de conquistas e glórias do Atlético, que vai reviver o “eu acredito” diante do São Paulo. A Arena MRV já havia sido reservada para um show musical antes de a CBF anunciar as alterações no calendário. As recentes vitórias sobre Grêmio e Flamengo, mesmo com a distância relativamente grande para o Palmeiras (três pontos e oito gols a menos), fez reviver a esperança do torcedor.

“Tomara que a gente faça a nossa parte. A outra parte não é nossa. Vamos fazendo o que podemos, o que podemos era chegar até aqui”, analisou Felipão. “Brigar por um lugar maior que esse temos que fazer o nosso trabalho, que é o que estamos fazendo. Os outros que joguem. Lá atrás, não fizemos por merecer, quem sabe vamos receber o castigo agora, fazer o que.”