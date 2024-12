São Paulo trabalha com reajuste da tarifa de ônibus entre R$ 5 e R$ 5,20, diz SPtrans

A tarifa de ônibus na cidade de São Paulo deve ser reajustada entre R$ 5 e R$ 5,20 a partir de janeiro, segundo a SPTrans (São Paulo Transportes). Os valores foram apresentados por integrantes da gestão municipal em reunião do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte) na manhã desta quinta-feira (26).

Caso consolidado, o reajuste será de até 18,2% e foi calculado com base no reajuste da inflação dos últimos quatro anos. Sem o subsídio pago pela prefeitura às empresas de ônibus, o custo da passagem do transporte municipal atual seria R$ 7,62, quase o dobro dos R$ 4,40 cobrados, de acordo com o cálculo apresentado pelos técnicos da SPTrans.

O prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) sinalizou a chance de aumento da tarifa em suas últimas agendas do ano. “O medo hoje, qual é? É explodir a inflação e a gente colapsar o sistema de transporte”, disse após a cerimônia de diplomação de prefeito reeleito no último dia 19.

O último reajuste do transporte público municipal ocorreu em janeiro de 2020, quando a passagem foi de R$ 4,30 para R$ 4,40. No fim de 2023, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) subiu a tarifa de metrô e trem para R$ 5, em uma das únicas vezes em que o bilhete do ônibus não acompanhou o reajuste dos meios de transporte administrados pelo Palácio dos Bandeirantes.

Em 2024, a municipalidade repassou R$ 6,3 bilhões às viações como compensação tarifária. O valor é 14,5% a mais do que o registrado no ano anterior, o maior aumento desde o fim da pandemia, quando as restrições sociais esvaziaram o transporte público. Na capital paulista, a prefeitura subsidia parte do transporte público e o percentual é calculado de acordo com o número de passageiros.